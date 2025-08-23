Часть жителей пригорода Барнаула остались без света из-за непогоды

Специалисты уже приступили к восстановительным работам и подключению абонентов

23 августа 2025, 12:46, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Жители пригородных поселков Черницк и Центральный Центрального района Барнаула столкнулись с временными перебоями электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба администрации района, специалисты уже приступили к восстановительным работам и подключению абонентов.

На подачу электричества повлияло частичное отключение линий Пригородного РЭС. Срок возвращения электроэнергии не уточняется.

Кроме того, в микрорайоне Сибирская Долина параллельно произошло аварийное отключение насоса на артезианском водозаборе на улице Куликовской. Бригада барнаульского водоканала оперативно устранила неисправность, и водоснабжение жителей микрорайона полностью восстановлено.

Вопрос ликвидаций аварийных ситуаций находится на контроле в администрации Центрального района.