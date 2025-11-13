"Чебурашка-то еврей". В Госдуме определили национальность любимого советского героя

Поводом для спора стала поправка о финансировании конкурса "Родная игрушка"

13 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Чебурашка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме депутаты неожиданно поспорили о национальности Чебурашки – поводом стал конкурс "Родная игрушка".

Как пишет "Фонтанка", дискуссия вспыхнула после выступления председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он напомнил коллегам, что по сюжету персонаж прибыл в СССР в ящике с апельсинами, и предложил свою версию его "происхождения".

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Единственная страна была. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил Макаров.

Некоторые депутаты попытались возразить, утверждая, что цитрусовые тогда поставляли и из Марокко, и из Испании. Однако парламентарий настаивал на своем: по его словам, из Марокко в СССР ввозили мандарины, а Испания апельсины в те годы не поставляла.

«Чебурашка не испанец», – подчеркнул Макаров.

Ранее в России призвали ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" по ТВ и на стримингах. По мнению общественников, анимационный фильм, где девочка Маша живет одна и ее опекает медведь, идет вразрез с устоявшимися в России моральными принципами.