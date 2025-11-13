"Чебурашка-то еврей". В Госдуме определили национальность любимого советского героя
Поводом для спора стала поправка о финансировании конкурса "Родная игрушка"
13 ноября 2025, 23:30, ИА Амител
Во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме депутаты неожиданно поспорили о национальности Чебурашки – поводом стал конкурс "Родная игрушка".
Как пишет "Фонтанка", дискуссия вспыхнула после выступления председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он напомнил коллегам, что по сюжету персонаж прибыл в СССР в ящике с апельсинами, и предложил свою версию его "происхождения".
«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Единственная страна была. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил Макаров.
Некоторые депутаты попытались возразить, утверждая, что цитрусовые тогда поставляли и из Марокко, и из Испании. Однако парламентарий настаивал на своем: по его словам, из Марокко в СССР ввозили мандарины, а Испания апельсины в те годы не поставляла.
«Чебурашка не испанец», – подчеркнул Макаров.
Ранее в России призвали ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" по ТВ и на стримингах. По мнению общественников, анимационный фильм, где девочка Маша живет одна и ее опекает медведь, идет вразрез с устоявшимися в России моральными принципами.
23:54:30 13-11-2025
А дядя Фёдор живет с котом и псом в глухой деревне. А царь Гвидон превращается в комара, магия? грех для православных, оскорбление чувств верующих. Да любой мультик берите, можно докопаться! Остаётся только Снегурочка, там бабка с дедом под старость лет состругали девочку, вот это соответствует запросам партии и правительства.🤦😭
06:33:36 14-11-2025
Гость (23:54:30 13-11-2025) А дядя Фёдор живет с котом и псом в глухой деревне. А царь ... Снегурочка - внучка. А вот где её безответственные родители, спихнувшие дитё на деда - неизвестно.
08:55:13 14-11-2025
Гость (06:33:36 14-11-2025) Снегурочка - внучка. А вот где её безответственные родители,... Они слепили ее из снега вместе, она ожила и стала их дочкой.... Демография, рожайте в любом возрасте 👴
11:59:01 14-11-2025
Гость (08:55:13 14-11-2025) ...
Пардон, они лепят ребенка из снега, который потом оживает! Всю жизнь прожили как чайлд-фри, а на старости лет нетрадиционным путем сделали какого-то снего-квадроббера, который ожил явно с применением сатанизма. А потом этот снежный голем пошел прыгать через костер - это же явно суицидальный контент, направленный на наших детей!
00:02:36 14-11-2025
И этим людям государство платит по полляма в месяц с наших налогов
12:19:10 14-11-2025
Гость (00:02:36 14-11-2025) И этим людям государство платит по полляма в месяц с наших н... так выглядит работа мечты)
01:26:01 14-11-2025
Вротенберги, Сечины,Чубайсы... , с чебурашкой в одной бочке прибыли?
07:57:24 14-11-2025
Гость (01:26:01 14-11-2025) Вротенберги, Сечины,Чубайсы... , с чебурашкой в одной бочке ... чебурашка был отвлекающим маневром, чтобы эту нечисть завезти по тихому после
02:46:06 14-11-2025
За такую зарплату можно и не такие пронмблеммы подымать! Особенно в текущий момент... Эх Макаров!
06:09:03 14-11-2025
д......ы....
09:05:12 14-11-2025
Гость (06:09:03 14-11-2025) д......ы....... При чем здесь джентльмены? Вы же их имели в виду?
09:14:34 14-11-2025
Гость (09:05:12 14-11-2025) При чем здесь джентльмены? Вы же их имели в виду?... Думается, что он имел ввиду депутатов...
06:16:10 14-11-2025
Депутатам заняться не чем, скучают, вот от сюда такие дискуссии, инициативы. Осень на дворе, осень.)
07:00:44 14-11-2025
Чебурашка еврей. Это хорошо или плохо по мнению Макарова?
07:15:41 14-11-2025
Обострение... сезонное
07:33:19 14-11-2025
ну чо, вертикальщики, вертикалисты? хорошую вертикаль по принципу лояльности построили?
09:16:19 14-11-2025
Гость (07:33:19 14-11-2025) ну чо, вертикальщики, вертикалисты? хорошую вертикаль по при... А им пофигу мороз. Всегда удручает то, что после никто не раскаивается, ничего не изменить и не вернуть, и выводов никто никогда не сделает.
07:40:07 14-11-2025
Логика зашкаливает. Пусть посмотрит видео о китайских индивидуальных летательных аппаратах. Пусть сравнит разность уровней ну с автовазом, например. И пусть со стороны умным взглядом оценит чем они там занимаются
07:50:34 14-11-2025
Смотрим первичные половые признаки.
Пейсов нет.
Кипы нет.
Как проверить обрезание?
08:30:36 14-11-2025
Шалом, славяне!
09:34:04 14-11-2025
Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!!
В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверёк. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу.
Израиль отпадает и Марокко тоже!!! ИДИОТЫ!!!
10:06:56 14-11-2025
Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г... Тропический еврей. Сделал себе кипу из бананового листа и пейсы из лиан, но пока ехал в ящике - это все потерялось
12:02:15 14-11-2025
Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г...
Ой-вэй, как будто евреев не разбросало по всему миру за столько лет )))
16:31:35 14-11-2025
Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г... Сцену где Чебурашка просит Гену научить его читать все помнят?
А объявление Гены что он ищет друзей как он прочёл? Видимо на родном языке.
Много надписей в СССР на испанском было?
Воооооот. Прочёл он это на родном иврите, а объявление висело на стене синагоги.
И Гена значит тоже таки да
15:01:33 14-11-2025
Судя по фамилии - еврей из Белоруссии.