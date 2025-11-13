НОВОСТИОбщество

"Чебурашка-то еврей". В Госдуме определили национальность любимого советского героя

Поводом для спора стала поправка о финансировании конкурса "Родная игрушка"

13 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Чебурашка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Чебурашка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме депутаты неожиданно поспорили о национальности Чебурашки – поводом стал конкурс "Родная игрушка".

Как пишет "Фонтанка", дискуссия вспыхнула после выступления председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он напомнил коллегам, что по сюжету персонаж прибыл в СССР в ящике с апельсинами, и предложил свою версию его "происхождения".

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Единственная страна была. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил Макаров.

Некоторые депутаты попытались возразить, утверждая, что цитрусовые тогда поставляли и из Марокко, и из Испании. Однако парламентарий настаивал на своем: по его словам, из Марокко в СССР ввозили мандарины, а Испания апельсины в те годы не поставляла.

«Чебурашка не испанец», – подчеркнул Макаров.

Ранее в России призвали ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" по ТВ и на стримингах. По мнению общественников, анимационный фильм, где девочка Маша живет одна и ее опекает медведь, идет вразрез с устоявшимися в России моральными принципами.

Avatar Picture
Гость

23:54:30 13-11-2025

А дядя Фёдор живет с котом и псом в глухой деревне. А царь Гвидон превращается в комара, магия? грех для православных, оскорбление чувств верующих. Да любой мультик берите, можно докопаться! Остаётся только Снегурочка, там бабка с дедом под старость лет состругали девочку, вот это соответствует запросам партии и правительства.🤦😭

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:36 14-11-2025

Гость (23:54:30 13-11-2025) А дядя Фёдор живет с котом и псом в глухой деревне. А царь ... Снегурочка - внучка. А вот где её безответственные родители, спихнувшие дитё на деда - неизвестно.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:13 14-11-2025

Гость (06:33:36 14-11-2025) Снегурочка - внучка. А вот где её безответственные родители,... Они слепили ее из снега вместе, она ожила и стала их дочкой.... Демография, рожайте в любом возрасте 👴

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:01 14-11-2025

Гость (08:55:13 14-11-2025) ...
Пардон, они лепят ребенка из снега, который потом оживает! Всю жизнь прожили как чайлд-фри, а на старости лет нетрадиционным путем сделали какого-то снего-квадроббера, который ожил явно с применением сатанизма. А потом этот снежный голем пошел прыгать через костер - это же явно суицидальный контент, направленный на наших детей!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:36 14-11-2025

И этим людям государство платит по полляма в месяц с наших налогов

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:10 14-11-2025

Гость (00:02:36 14-11-2025) И этим людям государство платит по полляма в месяц с наших н... так выглядит работа мечты)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:01 14-11-2025

Вротенберги, Сечины,Чубайсы... , с чебурашкой в одной бочке прибыли?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ал

07:57:24 14-11-2025

Гость (01:26:01 14-11-2025) Вротенберги, Сечины,Чубайсы... , с чебурашкой в одной бочке ... чебурашка был отвлекающим маневром, чтобы эту нечисть завезти по тихому после

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:46:06 14-11-2025

За такую зарплату можно и не такие пронмблеммы подымать! Особенно в текущий момент... Эх Макаров!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:09:03 14-11-2025

д......ы....

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:12 14-11-2025

Гость (06:09:03 14-11-2025) д......ы....... При чем здесь джентльмены? Вы же их имели в виду?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:34 14-11-2025

Гость (09:05:12 14-11-2025) При чем здесь джентльмены? Вы же их имели в виду?... Думается, что он имел ввиду депутатов...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:16:10 14-11-2025

Депутатам заняться не чем, скучают, вот от сюда такие дискуссии, инициативы. Осень на дворе, осень.)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:44 14-11-2025

Чебурашка еврей. Это хорошо или плохо по мнению Макарова?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:41 14-11-2025

Обострение... сезонное

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:33:19 14-11-2025

ну чо, вертикальщики, вертикалисты? хорошую вертикаль по принципу лояльности построили?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:19 14-11-2025

Гость (07:33:19 14-11-2025) ну чо, вертикальщики, вертикалисты? хорошую вертикаль по при... А им пофигу мороз. Всегда удручает то, что после никто не раскаивается, ничего не изменить и не вернуть, и выводов никто никогда не сделает.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:07 14-11-2025

Логика зашкаливает. Пусть посмотрит видео о китайских индивидуальных летательных аппаратах. Пусть сравнит разность уровней ну с автовазом, например. И пусть со стороны умным взглядом оценит чем они там занимаются

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:50:34 14-11-2025

Смотрим первичные половые признаки.
Пейсов нет.
Кипы нет.
Как проверить обрезание?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:36 14-11-2025

Шалом, славяне!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

09:34:04 14-11-2025

Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!!
В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверёк. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу.
Израиль отпадает и Марокко тоже!!! ИДИОТЫ!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:56 14-11-2025

Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г... Тропический еврей. Сделал себе кипу из бананового листа и пейсы из лиан, но пока ехал в ящике - это все потерялось

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:15 14-11-2025

Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г...
Ой-вэй, как будто евреев не разбросало по всему миру за столько лет )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:35 14-11-2025

Барнаулец (09:34:04 14-11-2025) Пусть прочитают начало сказки про Чебурашку!!! В одном г... Сцену где Чебурашка просит Гену научить его читать все помнят?
А объявление Гены что он ищет друзей как он прочёл? Видимо на родном языке.
Много надписей в СССР на испанском было?
Воооооот. Прочёл он это на родном иврите, а объявление висело на стене синагоги.
И Гена значит тоже таки да

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:01:33 14-11-2025

Судя по фамилии - еврей из Белоруссии.

  -1 Нравится
Ответить
