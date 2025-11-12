НОВОСТИОбщество

"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году

В мультике оживут исторические кадры города и современные улицы

12 ноября 2025, 16:02, ИА Амител

Студия сказок "Сказ на заказ" готовит необычный подарок для Барнаула: вязаный мультфильм к Новому году. Об этом в своем Telegram-канале "Мука вода" рассказал автор проекта Евгений Кураков.

«В коротком мультике оживут исторические кадры города и современные улицы», – говорится в сообщении.

Пока что жителям Барнаула представили набросок будущего мультфильма.

Ранее сопродюсер "Смешариков" Александр Герасимов в "Переговорке" на amic.ru рассказал о мультиках, деньгах и Вселенной.

Барнаул Кино Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:08:01 12-11-2025

Красиво!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:15 12-11-2025

Ну емаё... Выглядит мило, зачОт. Но вот автомобили вокруг Шпиля - это сильно, конечно. И колесо на Сахарова из доисторических времён старого доброго ковида.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:03 12-11-2025

колеса обозрения на Сахарова больше нет

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:53 12-11-2025

Желтый автомобиль у Красного магазина прет по встречке! Вдоль Шпиля нет дороги для машин. Идея хорошая- красиво)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:56 12-11-2025

Я не против использования ИИ в творчестве, но все же стоит это упоминать в релизе

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:35 12-11-2025

Смотреть поделки ИИ - это себя не уважать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

16:52:48 12-11-2025

"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году - в данном случае в кавычки нужно было взять слово "СНЯЛА". Это же чистая работа ИИ. Но да, симпатишно и лампово.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:12:34 13-11-2025

очередной нейрослоп для пользователей одноклассников

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:08 15-11-2025

Мдя, "сняли", ага

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров