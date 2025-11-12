"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году

В мультике оживут исторические кадры города и современные улицы

12 ноября 2025, 16:02, ИА Амител

Студия сказок "Сказ на заказ" готовит необычный подарок для Барнаула: вязаный мультфильм к Новому году. Об этом в своем Telegram-канале "Мука вода" рассказал автор проекта Евгений Кураков.

«В коротком мультике оживут исторические кадры города и современные улицы», – говорится в сообщении.

Пока что жителям Барнаула представили набросок будущего мультфильма.

