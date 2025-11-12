"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году
В мультике оживут исторические кадры города и современные улицы
12 ноября 2025, 16:02, ИА Амител
Студия сказок "Сказ на заказ" готовит необычный подарок для Барнаула: вязаный мультфильм к Новому году. Об этом в своем Telegram-канале "Мука вода" рассказал автор проекта Евгений Кураков.
«В коротком мультике оживут исторические кадры города и современные улицы», – говорится в сообщении.
Пока что жителям Барнаула представили набросок будущего мультфильма.
Ранее сопродюсер "Смешариков" Александр Герасимов в "Переговорке" на amic.ru рассказал о мультиках, деньгах и Вселенной.
16:08:01 12-11-2025
Красиво!
16:09:15 12-11-2025
Ну емаё... Выглядит мило, зачОт. Но вот автомобили вокруг Шпиля - это сильно, конечно. И колесо на Сахарова из доисторических времён старого доброго ковида.
16:12:03 12-11-2025
колеса обозрения на Сахарова больше нет
16:21:53 12-11-2025
Желтый автомобиль у Красного магазина прет по встречке! Вдоль Шпиля нет дороги для машин. Идея хорошая- красиво)
16:28:56 12-11-2025
Я не против использования ИИ в творчестве, но все же стоит это упоминать в релизе
16:36:35 12-11-2025
Смотреть поделки ИИ - это себя не уважать.
16:52:48 12-11-2025
"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году - в данном случае в кавычки нужно было взять слово "СНЯЛА". Это же чистая работа ИИ. Но да, симпатишно и лампово.
10:12:34 13-11-2025
очередной нейрослоп для пользователей одноклассников
07:52:08 15-11-2025
Мдя, "сняли", ага