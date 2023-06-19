"Человек — это звучит устаревше". Зачем в западных странах отменяют мужчин и женщин

Чудачества политиков или жуткий продуманный план?

19 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэрия Лондона отметилась на днях новыми инициативами в так называемом "гендерном вопросе" – в изданном внутреннем циркуляре сотрудники администрации города в официальных документах больше не могут использовать такие понятия, как "мужчина" и "женщина". Конечно, можно было не обращать внимания на данное служебное распоряжение, не отражай оно крепнущие тенденции на углубление политики т. н. "гендерного разнообразия" в ряде ведущих мировых государств. Журналист amic.ru Андрей Магас задумался, чем вызваны столь навязчивые стремления внести постмодернистскую жилку в теорию эволюции, кто еще преуспел в этом, помимо чиновников туманного Альбиона, и вообще, как далеко может зайти процесс заграничного разделения и дробления известных нам полов?

Леди и джентльмены тоже отменяются

О распространенном циркуляре в администрации Садика Хана (мэра британской столицы, – прим. ред.) рассказала газета The Sun. Согласно опубликованному материалу, в разделе, касающемся гендеров, чиновникам отныне предписывается использовать слова "лондонцы" или просто "люди", без акцентирования половых различий. Объясняется этот терминологический барьер просто – обращения мужского и женского рода принадлежат к "устаревшим и медицинским терминам". Кстати, эти рекомендации относятся не только к людям взрослым – термины "мальчик" и "девочка" тоже признаны рудиментами прежней эпохи и относящимися к профессиональному жаргону медиков.

"Точно так же вместо "леди и джентльмены" скажите что-нибудь, что не исключает недвоичных людей", – рекомендуют составители документа.

Авторы сей инструкции также провели некоторый ликбез, указав, что "не у всех женщин бывают месячные". В случае обсуждения вопроса на предмет недоступности средств гигиены во время "критических дней", надлежит употреблять термин "люди, страдающие от менструальной бедности", так как "у некоторых трансмужчин и небинарных людей тоже могут быть менструации". Можно предположить, появись подобный документ в мэрии одного из российских городов, он непременно стал бы хитом обсуждения завсегдатаев курилок и скабрезных шуток.

Авторы публикации в The Sun показали документ некоторым политикам и спросили, что они думают о таком новаторском подходе. Наиболее живо отреагировали политические оппоненты лондонского мэра. Член британского парламента от консервативной партии Мириам Кейтс (учительница, бизнесмен, прихожанка церкви евангельских христиан и мать троих детей, – прим. ред.) довольно эмоционально раскритиковала инструкцию.

"Смысл языка в том, что он понятен всем, кто им пользуется. Когда язык искажается элитами без общественного согласия, наша общая культура ослабляется, а здравый смысл приносится в жертву", – заявила она.

Депутат называла "откровенно абсурдной" идею о том, что "мужское" и "женское" относятся к медицинской терминологии.

"Это руководство, финансируемое налогоплательщиками, противоречит фактам, реальности и закону", – подчеркнула она.

Впрочем, не только заботой о многообразии гендеров проникнут упомянутый лондонский документ. Не забыты в нем и мигранты, в том числе и попавшие на британскую землю не совсем законным способом, – теперь "сотрудникам лейбористского мэра дан приказ не называть их "нелегалами", а только людьми "с незащищенным иммиграционным статусом" или просто "лицами без документов". Также не стоит употреблять слово "дети", поскольку это звучит "покровительственно" – чиновникам надлежит использовать определение "маленькие лондонцы".

Писатель и историк Николай Стариков считает, что данный циркуляр мэрии британской столицы является способом заставить чиновников и общественность подчиниться этим опасным веяниям.

"Все происходит поэтапно, мы имеем дело с навязыванием определенного типа поведения. Сначала нельзя употреблять какие-то термины, потом их нельзя произносить, потом нельзя так думать, а потом надо заставлять именно так думать и других. В результате от "устаревших" терминов "мужчина" и "женщина" следует путь к устаревшему понятию "человек", – пояснил он amic.ru.

Все началось с политкорректности

Конечно, случай с указаниями для лондонских чиновников – далеко не единственный в плане насаждения гендерных представлений "дивного нового мира". В начале апреля 2023 года в ФРГ вспыхнул скандал, когда новостное агентство Tagesschau заменило в репортаже о декретных отпусках слово "мать" на "рожающее лицо", о чем написала ежедневная газета Bild. В самом агентстве объяснили, что "выбор термина сделан так, чтобы никого не дискриминировать".

Возмущение публикацией выразили даже местные политики. Премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зедер назвали действия редакции Tagesschau "безумием". Позднее агентство изменило онлайн-версию репортажа, заменив "рожающее лицо" на "мать".

Невольно вспоминается сцена из фильма 2000 года "Брат-2", в которой американский чернокожий обиделся, когда приезжие русские назвали его негром, хотя надо было афроамериканцем. Опрокинутый им со злости котелок кажется теперь мелкой карой – с тех пор процессы насаждения политкорректности и гендерных различий зашли так далеко, что лишением вареных раков уже не отделаешься. Нарушители терминологических правил могут потерять работу, статус и даже подвергнуться административному наказанию.

Тогда режиссер Алексей Балабанов довольно точно подметил тренд в западной политике, на который тогда в нашей стране не обратили особого внимания. Именно на рубеже 1990-2000-х произошло резкое усиление этой волны "гендерного разнообразия" и политкорректности, с годами только набиравшей обороты.

Очередное усиление этой волны произошло в 2010-е годы. Причем своеобразным пионером по ряду направлений выступила Канада. В 2017 году в провинции там был принят "Закон о поддержке детей, молодежи и семьи", по которому родители обязаны пойти навстречу своему несовершеннолетнему ребенку, если он вдруг решит сменить пол – предоставить ему доступ к необходимым медицинским услугам. Если же родители поведут себя по старинке и попытаются облагоразумить чадо – органы надзора могут просто изъять его из семьи. А в 2020 году законодатели этой страны пошли еще дальше – в палату общин внесли законопроект, по которому за любое противодействие трансгендерному поведению ребенка родителей могут упечь за решетку, сообщал правый (поддерживающий Дональда Трампа, – прим. ред.) новостной телеканал One America News.

В США в конце октября 2021-го госдеп сообщил о первом выданном документе с отметкой о третьем гендере "Х", который могут получить все желающие.

Что взволновало главу Минздрава?

Депутат Госдумы, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина убеждена, что мы имеем дело с реализацией давнего мальтузианского плана по сокращению численности населения.

"Эта публика, которую обозначают как “золотой миллиард”, или “сильные мира сего”, уверена, что людей на Земле слишком много, а ресурсы планеты, как они полагают, сильно ограничены. И для уменьшения численности населения подходят любые способы, в том числе и так называемое гендерное разнообразие", – заявила она amic.ru.

Депутат убеждена, что следование данной линии способно привести к вырождению человечества.

"Сами организаторы такого перекодирования человечества не станут себе делать операции по смене пола, но навязывание линии на множество гендеров оказывает влияние на сомневающуюся, бунтующую молодежь", – убеждена Останина.

Не так просто обстоят дела и в России. Выступая на Петербургском экономическом форуме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад ставит задачу "нас внедрить в эту же гендерную повестку". По ее словам, "натиск идет сумасшедший".

Нина Останина напомнила, что обсуждение закона о запрете смены пола в России (за исключением врожденных физиологических аномалий у детей, – прим. ред.), проходившее 14 июня, было непростым. Она сообщила, что задала вопрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко о постановлении Минздрава 2018 года, согласно которому органы ЗАГС обязаны проводить замену паспорта лицам, имеющим диагноз "трансгендерность", не являющимся заболеванием, но утвержденным протоколом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причем для этого даже не нужно делать операцию по смене пола, только показать бумагу и получить новый паспорт.

"После февраля прошлого года вскрылся самый настоящий отлаженный бизнес в данном направлении. Если закон примут, то встанет вопрос о незаконности упомянутого приказа Минздрава и об ответственности тех, кто подписал тот самый протокол ВОЗ, ведь ящик Пандоры у нас был открыт именно тогда. Закон 14 июня был принят в первом чтении, но было видно, что позиция министра по отношению к нему отрицательная", – сообщила Останина.

Николай Стариков уверен, что авторы теорий о гендерном разнообразии просто заворачивают план уничтожения человечества в яркую обертку.