Человек погиб при пожаре в алтайском селе
Также есть пострадавшие
25 февраля 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: МЧС России по Республике Алтай
Человек погиб, ещё четверо пострадали при пожаре в двухквартирном доме в Республике Алтай, сообщили в региональном МЧС.
Инцидент случился вечером 24 февраля в селе Кызыл-Озёк Майминского района.
Пожарных вызвали в 22:05, а в 23:00 открытое горение уже ликвидировали.
В операции участвовали 20 человек и 5 пожарных машин. Также на месте работали медики, полицейские и электрики.
Напомним, ночью 25 февраля пожарные спасли пенсионерку из горящего дома. Женщину госпитализировали с ожогами.
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