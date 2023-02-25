Человек погиб при пожаре в алтайском селе

Также есть пострадавшие

25 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: МЧС России по Республике Алтай

Человек погиб, ещё четверо пострадали при пожаре в двухквартирном доме в Республике Алтай, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент случился вечером 24 февраля в селе Кызыл-Озёк Майминского района.

Пожарных вызвали в 22:05, а в 23:00 открытое горение уже ликвидировали.

В операции участвовали 20 человек и 5 пожарных машин. Также на месте работали медики, полицейские и электрики.

Напомним, ночью 25 февраля пожарные спасли пенсионерку из горящего дома. Женщину госпитализировали с ожогами.