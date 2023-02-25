Пожарные спасли женщину из горящего дома в Барнауле

Пенсионерку госпитализировали

25 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные спасли женщину из горящего двухквартирного дома в проезде Калманском, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огнеборцев вызвали 25 февраля в 02:17. На момент их приезда шёл дым из-под крыши.

Через полчаса открытое горение потушили, общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Повреждены кровля, стены, перекрытия, мебель и вещи.

В ведомстве отметили, что хозяева одной из квартир во время пожара вышли самостоятельно. В другой половине дома на полу возле выхода нашли пенсионерку – её вывели на свежий воздух и передали медикам. Женщина получила ожоги рук и верхних дыхательных путей, госпитализирована.

Всего в тушении участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Причину случившегося установят органы дознания.