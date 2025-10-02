Черепаху из Барнаула разыскивают приморские артисты для участия в постановке

Театр пообещал, что не останется в долгу и подготовит для добровольцев небольшой подарок

02 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Черепаха на сцене / Фото: Молодежный театр Алтая

На следующей неделе в Барнауле выступят артисты Приморского краевого драматического театра молодежи, и для одного из спектаклей им понадобилась необычная помощница – черепаха. Об этом сообщается в Telegram-канале Молодежного театра Алтая.

11 и 12 октября в 12:00 они покажут постановку "Пакетик, который хотел быть нужным". По задумке режиссера, на сцене должна появиться настоящая черепаха, чтобы спектакль получился максимально живым и правдоподобным.

Артисты обратились к жителям Барнаула с просьбой помочь: если у кого-то есть красноухая черепашка с аквариумом, в котором она сможет спокойно ожидать своего выхода, хозяев просят позвонить по номеру 503-526.