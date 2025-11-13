Через пять лет искусственный интеллект будет решать до 90% рутинных задач жителей Алтая

ИИ-агенты будут выполнять множество функций от имени пользователей

13 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Искусственный интеллект в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

К 2030 году жители Алтайского края делегируют 90% своих повседневных действий искусственному интеллекту. Это не только поиск информации, но и оформление покупок, логистика и постпродажное обслуживание, что значительно упростит жизнь пользователей. К таким выводам пришли эксперты цифровой экосистемы МТС в рамках исследования мировых и российских рынков ИИ-агентов.

Итак, уже через пять лет искусственный интеллект станет неотъемлемой частью повседневных процессов. Большинство рутинных задач, таких как покупка товаров, поиск информации и управление расписанием, будут выполняться с помощью ИИ-помощников, действующих от имени пользователей.

В ближайшие годы ИИ-агенты смогут предугадывать потребности пользователей, основываясь на данных о предыдущих покупках, календарях и показателях умных устройств. И если в 2025 году ИИ выполняют роль продвинутого поисковика, предоставляя пользователю информацию о возможных вариантах, то уже в 2030-му искусственный интеллект станет проактивным помощником, который будет самостоятельно собирать данные с разных источников, включая маркетплейсы и сайты, и формировать комплексные рекомендации.

Основные изменения коснутся сферы покупок и платежей. В будущем пользователю достаточно будет лишь задать параметры – бюджет, предпочтения и ограничения – а ИИ-агент возьмет на себя весь процесс: сравнение предложений, оформление покупок, применение скидок и проверку безопасности сайтов. Логистика и послепродажное обслуживание также перейдут под контроль ИИ. Он будет самостоятельно выбирать способы доставки, отслеживать заказы в реальном времени и напоминать о сроках гарантии.

«Наши клиенты в Алтайском крае все активнее внедряют ИИ-помощников в свою повседневную жизнь. Кто-то доверяет им выбор удобного маршрута, а кто-то – поиск и оформление билетов. Мы точно знаем, что это только начало. Уже в ближайшие годы искусственный интеллект сможет не только исполнять запросы, но предугадывать нужды пользователя, предлагая решения еще до того, как человек сформулирует свой запрос», – поделился мнением директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Исследование было проведено командой Research & Insights ("Рисерч энд Инсайтс") Центра стратегии цифровых продуктов МТС с использованием комплексной методологии, включая анализ данных о венчурных инвестициях, а также серии экспертных интервью с ведущими специалистами в области ИТ и искусственного интеллекта.