Через пять лет искусственный интеллект будет решать до 90% рутинных задач жителей Алтая
ИИ-агенты будут выполнять множество функций от имени пользователей
13 ноября 2025, 16:05, ИА Амител
К 2030 году жители Алтайского края делегируют 90% своих повседневных действий искусственному интеллекту. Это не только поиск информации, но и оформление покупок, логистика и постпродажное обслуживание, что значительно упростит жизнь пользователей. К таким выводам пришли эксперты цифровой экосистемы МТС в рамках исследования мировых и российских рынков ИИ-агентов.
Итак, уже через пять лет искусственный интеллект станет неотъемлемой частью повседневных процессов. Большинство рутинных задач, таких как покупка товаров, поиск информации и управление расписанием, будут выполняться с помощью ИИ-помощников, действующих от имени пользователей.
В ближайшие годы ИИ-агенты смогут предугадывать потребности пользователей, основываясь на данных о предыдущих покупках, календарях и показателях умных устройств. И если в 2025 году ИИ выполняют роль продвинутого поисковика, предоставляя пользователю информацию о возможных вариантах, то уже в 2030-му искусственный интеллект станет проактивным помощником, который будет самостоятельно собирать данные с разных источников, включая маркетплейсы и сайты, и формировать комплексные рекомендации.
Основные изменения коснутся сферы покупок и платежей. В будущем пользователю достаточно будет лишь задать параметры – бюджет, предпочтения и ограничения – а ИИ-агент возьмет на себя весь процесс: сравнение предложений, оформление покупок, применение скидок и проверку безопасности сайтов. Логистика и послепродажное обслуживание также перейдут под контроль ИИ. Он будет самостоятельно выбирать способы доставки, отслеживать заказы в реальном времени и напоминать о сроках гарантии.
«Наши клиенты в Алтайском крае все активнее внедряют ИИ-помощников в свою повседневную жизнь. Кто-то доверяет им выбор удобного маршрута, а кто-то – поиск и оформление билетов. Мы точно знаем, что это только начало. Уже в ближайшие годы искусственный интеллект сможет не только исполнять запросы, но предугадывать нужды пользователя, предлагая решения еще до того, как человек сформулирует свой запрос», – поделился мнением директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Исследование было проведено командой Research & Insights ("Рисерч энд Инсайтс") Центра стратегии цифровых продуктов МТС с использованием комплексной методологии, включая анализ данных о венчурных инвестициях, а также серии экспертных интервью с ведущими специалистами в области ИТ и искусственного интеллекта.
16:20:00 13-11-2025
Список рутинных задач, которые будет решать ИИ:
- где взять денег на пожрать
- чем заплатить полугодовой долг за жкх
- где найти работу, где платят более чем миска риса в день
16:23:01 13-11-2025
ИИ не умеет ударение ставить и не скоро научится. ИИ требуются данные для обучения. Если интернет отключен, откуда данные возьмутся?
16:28:05 13-11-2025
Гость (16:23:01 13-11-2025) ИИ не умеет ударение ставить и не скоро научится. ИИ требуют... Пфффф, в ИИ заранее загрузят все произведения "Оруэлла" как инструкцию к действию, и уголовный кодекс чтобы автоматически выписывать наказание.
16:28:52 13-11-2025
Гость (16:23:01 13-11-2025) ИИ не умеет ударение ставить и не скоро научится. ИИ требуют... Лекция на филфаке. "В английском языке," говорит профессор,
"двойное отрицание дает утверждение. В других языках, например
в русском, двойное отрицание все равно обозначает отрицание.
Но нет ни одного языка, в котором бы двойное утверждение обозначало
отрицание". Голос с задней парты: "Ага, конечно".
Ну и куда ИИ заползет??
16:23:20 13-11-2025
Слово "делегируют" прочитал как "деградируют"
17:28:34 13-11-2025
С появлением ПК так же прогнозировали - заменит! По факту наблюдаем, число бухгалтеров и менеджеров только растёт..
18:49:19 13-11-2025
Решать будет ИИ (понятно, под чью диктовку!), а расплачиваться за допущенный "ляп" этого всобаченного "доверенного лица" придётся одушевлённым пользователям!?
19:39:38 13-11-2025
Мы будем жить при коммунизЬме! Тьфу!
20:58:36 13-11-2025
У меня есть две дуры ИИ Алиса и Маруся. Маруся, это наказание, скажешь ищи.... - в моей голове, этого нет. Спросишь ты чё дура? Обижается. Алиса немного умнее, но тоже дура дурой.
06:26:49 14-11-2025
скайнет готовится к атаке
13:26:12 14-11-2025
Через пять лет на оленях ездить будем.