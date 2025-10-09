"Чешуйки сатаны". Милонов объявил чипсы угрозой для нации
Политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов
09 октября 2025, 17:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с неординарной инициативой по борьбе с вредным питанием, сообщает "Коммерсантъ".
В эфире НТВ политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов, называя их "чешуйками сатаны". По мнению парламентария, такой подход поможет отучить подрастающее поколение от опасных пищевых привычек.
Политик также не преминул придать своим высказываниям политический контекст, заявив, что чипсами "враги русского народа скармливают нас".
Ранее Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю.
У депутатов более важных дел нет? То в постель гражданам заглядывают, то в тарелку.
18:38:43 09-10-2025
Гость (17:57:37 09-10-2025) У депутатов более важных дел нет? То в постель гражданам заг... Просто депутаты очень переживают за народ)
18:05:37 09-10-2025
уберите его.
ни один инагент не дискредитировал так государство, как милонов.
18:24:15 09-10-2025
Че они там такое курят, что им бошки-то так сносит?
18:49:12 09-10-2025
Все знают, что сигареты и алкоголь опасны. Почему тогда их продают?
21:01:58 09-10-2025
Гость (18:49:12 09-10-2025) Все знают, что сигареты и алкоголь опасны. Почему тогда их п...
Потому что с них акцизы получает государство.
20:20:18 09-10-2025
Во его прет то!!! Когда будет возможность убирать из думы таких по желанию народа?
22:41:17 09-10-2025
Боюсь подумать, чем тогда является картошка фри. Кстати, средняя продолжительность жизни во Франции 81.67 лет.
09:01:20 10-10-2025
Милонов наркоман. Он как дозу примет, так выдаёт какую ни будь чушь.
Его надо изолировать от общества и лечить. Пиримидоном.
09:42:37 10-10-2025
Гость (09:01:20 10-10-2025) Милонов наркоман. Он как дозу примет, так выдаёт какую ни бу... не соглашусь.
спросил для определенности у ИИ (он поставил другой диагноз):
Важно помнить
Полностью вылечить шизофрению невозможно, но можно достичь стойкой ремиссии и значительно улучшить качество жизни пациента.
Подбор препаратов и дозировок осуществляет врач-психиатр, исходя из индивидуальных особенностей пациента и его состояния.
Лечение обычно включает в себя три этапа: остановку прогрессирования симптомов, стабилизацию состояния и долгосрочную поддерживающую терапию.
09:53:44 10-10-2025
Для нации угроза такие клоуны во власти как Милонов. Запретите его пожалуйста.
10:59:49 10-10-2025
какие формулировки!
14:46:22 10-10-2025
Чипсина это же жареная картоха. Какие проблемы?
15:52:37 10-10-2025
у кого дети часто чипсы едят? мои мож раз в месяц...и то понемногу. Это мож у этого конкретного депутата все очень запущено в ЖОЗ и ПП