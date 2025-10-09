"Чешуйки сатаны". Милонов объявил чипсы угрозой для нации

Политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов

09 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Чипсы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с неординарной инициативой по борьбе с вредным питанием, сообщает "Коммерсантъ".

В эфире НТВ политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов, называя их "чешуйками сатаны". По мнению парламентария, такой подход поможет отучить подрастающее поколение от опасных пищевых привычек.

Политик также не преминул придать своим высказываниям политический контекст, заявив, что чипсами "враги русского народа скармливают нас".

Ранее Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю.