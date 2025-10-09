НОВОСТИОбщество

"Чешуйки сатаны". Милонов объявил чипсы угрозой для нации

Политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов

09 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Чипсы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Чипсы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с неординарной инициативой по борьбе с вредным питанием, сообщает "Коммерсантъ".

В эфире НТВ политик предложил формировать у детей негативное восприятие чипсов, называя их "чешуйками сатаны". По мнению парламентария, такой подход поможет отучить подрастающее поколение от опасных пищевых привычек.

Политик также не преминул придать своим высказываниям политический контекст, заявив, что чипсами "враги русского народа скармливают нас". 

Ранее Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю.

депутаты Продукты

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:57:37 09-10-2025

У депутатов более важных дел нет? То в постель гражданам заглядывают, то в тарелку.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:43 09-10-2025

Гость (17:57:37 09-10-2025) У депутатов более важных дел нет? То в постель гражданам заг... Просто депутаты очень переживают за народ)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:37 09-10-2025

уберите его.
ни один инагент не дискредитировал так государство, как милонов.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:15 09-10-2025

Че они там такое курят, что им бошки-то так сносит?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:12 09-10-2025

Все знают, что сигареты и алкоголь опасны. Почему тогда их продают?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:58 09-10-2025

Гость (18:49:12 09-10-2025) Все знают, что сигареты и алкоголь опасны. Почему тогда их п...
Потому что с них акцизы получает государство.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:18 09-10-2025

Во его прет то!!! Когда будет возможность убирать из думы таких по желанию народа?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:17 09-10-2025

Боюсь подумать, чем тогда является картошка фри. Кстати, средняя продолжительность жизни во Франции 81.67 лет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:20 10-10-2025

Милонов наркоман. Он как дозу примет, так выдаёт какую ни будь чушь.
Его надо изолировать от общества и лечить. Пиримидоном.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:42:37 10-10-2025

Гость (09:01:20 10-10-2025) Милонов наркоман. Он как дозу примет, так выдаёт какую ни бу... не соглашусь.
спросил для определенности у ИИ (он поставил другой диагноз):

Важно помнить
Полностью вылечить шизофрению невозможно, но можно достичь стойкой ремиссии и значительно улучшить качество жизни пациента.
Подбор препаратов и дозировок осуществляет врач-психиатр, исходя из индивидуальных особенностей пациента и его состояния.
Лечение обычно включает в себя три этапа: остановку прогрессирования симптомов, стабилизацию состояния и долгосрочную поддерживающую терапию.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:53:44 10-10-2025

Для нации угроза такие клоуны во власти как Милонов. Запретите его пожалуйста.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:49 10-10-2025

какие формулировки!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:22 10-10-2025

Чипсина это же жареная картоха. Какие проблемы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:37 10-10-2025

у кого дети часто чипсы едят? мои мож раз в месяц...и то понемногу. Это мож у этого конкретного депутата все очень запущено в ЖОЗ и ПП

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров