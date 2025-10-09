В России захотели запретить продажу сосисок и сладкой газировки вслед за майонезом

Такие продукты связаны с ростом риска сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и рака толстой и прямой кишки

09 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Макароны с кетчупом, майонезом и сосиской / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с изданием "Абзац" заявил о необходимости ограничить потребление и распространение переработанного мяса, включая колбасы и сосиски, а также газированных напитков на территории России. По его мнению, такие меры должны последовать за инициативой по ограничению майонеза.

По словам специалиста, употребление этих продуктов повышает риск развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний толстой и прямой кишки. Демин сослался на результаты исследований, согласно которым ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает вероятность возникновения диабета на 30%, а рака кишечника – на 26%. Один стакан сладкой газировки повышает риск диабета на 20% и ишемической болезни сердца на 7%.

«Особенно опасно это все для детей: они считают, что если это продается в магазине, значит, оно безопасно. Если у депутатов есть полномочия запрещать такие продукты, это лучший вариант из всех», – отметил Демин.

Эксперт также указал, что среди дополнительных мер могут быть введение специальной маркировки на упаковках и повышение налога на вредные продукты. По его словам, это неизбежно приведет к удорожанию товаров и стимулирует переход населения на более здоровое питание.