НОВОСТИЭкономика

В России захотели запретить продажу сосисок и сладкой газировки вслед за майонезом

Такие продукты связаны с ростом риска сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и рака толстой и прямой кишки

09 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Макароны с кетчупом, майонезом и сосиской / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Макароны с кетчупом, майонезом и сосиской / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с изданием "Абзац" заявил о необходимости ограничить потребление и распространение переработанного мяса, включая колбасы и сосиски, а также газированных напитков на территории России. По его мнению, такие меры должны последовать за инициативой по ограничению майонеза.

По словам специалиста, употребление этих продуктов повышает риск развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний толстой и прямой кишки. Демин сослался на результаты исследований, согласно которым ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает вероятность возникновения диабета на 30%, а рака кишечника – на 26%. Один стакан сладкой газировки повышает риск диабета на 20% и ишемической болезни сердца на 7%.

«Особенно опасно это все для детей: они считают, что если это продается в магазине, значит, оно безопасно. Если у депутатов есть полномочия запрещать такие продукты, это лучший вариант из всех», – отметил Демин.

Эксперт также указал, что среди дополнительных мер могут быть введение специальной маркировки на упаковках и повышение налога на вредные продукты. По его словам, это неизбежно приведет к удорожанию товаров и стимулирует переход населения на более здоровое питание.

Майонез / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили приравнять майонез к табаку и алкоголю

По мнению депутата Милонова, соус является "настоящим проклятьем"
НОВОСТИОбщество

Здоровье здоровое питание Продукты

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

14:21:20 09-10-2025

Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под запретом, и жиры. Есть только свежую зелень и овощи. Никаких фруктов и ягод, там свой сахар.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:54 09-10-2025

Гость (14:21:20 09-10-2025) Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под...
Да, нее. Здесь всё проще. Подобные новости о вреде мяса, масла, сахара и продуктов их содержащие, всегда появляются в смутные времена. Следом наступит время информировать о пользе макарошек на завтрак, обед и ужин. Затем скажут о пользе голодания, которое не вредит пищеварительной системе и способствует, по прогнозным данным, продолжительности жизни до 120 лет и более.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:40 09-10-2025

Гость (14:21:20 09-10-2025) Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под... Картошку, макароны, рис тоже в бан! Возвращаемся к паренрй репе

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:43 09-10-2025

это экспертный эксперт и специальный специалист не той ои ВОЗ, которая под надуманным предлогом создала глобальную истерию? не тали ВОЗ. которая продавливается интересы глобальной фармы?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:26 09-10-2025

Может просто ввести советский ГОСТ? А за нарушение технологии штраф не менее 1 млн рублей? И ни каких ТУ!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:58:34 09-10-2025

Были Госты, был контроль, было качество. Теперь одна химия и всех все устраивает, потребитель берет, значит нормально. Массово отказаться на месяц от этого г..на глядишь и задумаются, хотя врядли.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:06 09-10-2025

То есть он предлагает есть мясо, рыбу, овощи и фрукты? А цены на мясо он видел, или как обычно? Я вообще считаю, нужно запретить быть бедными. А кто будет, с тех брать налог тысяч так 500 в год. И все сразу резко станут богатыми.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:23 09-10-2025

Блииин! У меня дома нет сосисок, газировки и майонеза. Но прочитав статью, сразу захотелось пойти и купить всё это!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Странно

15:49:09 09-10-2025

Почему не хотим ввести ГОСТ по заеденные продукты питания. Почему мясо промка накаченная непонятно каким раствором и курятина тоже. Молочка - пальма голимая. Кто должен все это контролировать?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:39 09-10-2025

И что на дачу тогда брать - лапшу с сухариками? Сосиски бывают разные. Например шпикачки.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:38 09-10-2025

Гость (16:16:39 09-10-2025) И что на дачу тогда брать - лапшу с сухариками? Сосиски быва... Садитесь 2. Шпикачки это не только не сосиски, но даже не сардельки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:57 09-10-2025

Гость (16:20:38 09-10-2025) Садитесь 2. Шпикачки это не только не сосиски, но даже не с... Мне бы ваши знания. ) Сардельки - это толстые и обычно короткие сосиски. И без разницы, какой у них будет мясной наполнитель. Ну это если говорить о настоящей продукции.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:05 09-10-2025

Гость (16:39:57 09-10-2025) Мне бы ваши знания. ) Сардельки - это толстые и обычно корот... В вашем возрасте, вы могли бы и знать разницу...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:19 09-10-2025

Кажись, пора крупами запасаться и сухари сушить. Соль, спички, соду - не запретили ещё?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:50 10-10-2025

Гость (18:06:19 09-10-2025) Кажись, пора крупами запасаться и сухари сушить. Соль, спичк... Очень хочется дожить до тех времен, когда сухари сушить придется всем этим запрещателям...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дон

10:17:18 11-10-2025

Может делать их из натуральных ингредиентов,нет,запретить

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров