В России захотели запретить продажу сосисок и сладкой газировки вслед за майонезом
Такие продукты связаны с ростом риска сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и рака толстой и прямой кишки
09 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с изданием "Абзац" заявил о необходимости ограничить потребление и распространение переработанного мяса, включая колбасы и сосиски, а также газированных напитков на территории России. По его мнению, такие меры должны последовать за инициативой по ограничению майонеза.
По словам специалиста, употребление этих продуктов повышает риск развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний толстой и прямой кишки. Демин сослался на результаты исследований, согласно которым ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает вероятность возникновения диабета на 30%, а рака кишечника – на 26%. Один стакан сладкой газировки повышает риск диабета на 20% и ишемической болезни сердца на 7%.
«Особенно опасно это все для детей: они считают, что если это продается в магазине, значит, оно безопасно. Если у депутатов есть полномочия запрещать такие продукты, это лучший вариант из всех», – отметил Демин.
Эксперт также указал, что среди дополнительных мер могут быть введение специальной маркировки на упаковках и повышение налога на вредные продукты. По его словам, это неизбежно приведет к удорожанию товаров и стимулирует переход населения на более здоровое питание.
14:21:20 09-10-2025
Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под запретом, и жиры. Есть только свежую зелень и овощи. Никаких фруктов и ягод, там свой сахар.
15:09:54 09-10-2025
Гость (14:21:20 09-10-2025) Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под...
Да, нее. Здесь всё проще. Подобные новости о вреде мяса, масла, сахара и продуктов их содержащие, всегда появляются в смутные времена. Следом наступит время информировать о пользе макарошек на завтрак, обед и ужин. Затем скажут о пользе голодания, которое не вредит пищеварительной системе и способствует, по прогнозным данным, продолжительности жизни до 120 лет и более.
22:09:40 09-10-2025
Гость (14:21:20 09-10-2025) Давайте всё сладкое запретим, печеное, жареное. Углеводы под... Картошку, макароны, рис тоже в бан! Возвращаемся к паренрй репе
14:22:43 09-10-2025
это экспертный эксперт и специальный специалист не той ои ВОЗ, которая под надуманным предлогом создала глобальную истерию? не тали ВОЗ. которая продавливается интересы глобальной фармы?
14:25:26 09-10-2025
Может просто ввести советский ГОСТ? А за нарушение технологии штраф не менее 1 млн рублей? И ни каких ТУ!
14:58:34 09-10-2025
Были Госты, был контроль, было качество. Теперь одна химия и всех все устраивает, потребитель берет, значит нормально. Массово отказаться на месяц от этого г..на глядишь и задумаются, хотя врядли.
15:09:06 09-10-2025
То есть он предлагает есть мясо, рыбу, овощи и фрукты? А цены на мясо он видел, или как обычно? Я вообще считаю, нужно запретить быть бедными. А кто будет, с тех брать налог тысяч так 500 в год. И все сразу резко станут богатыми.
15:12:23 09-10-2025
Блииин! У меня дома нет сосисок, газировки и майонеза. Но прочитав статью, сразу захотелось пойти и купить всё это!
15:49:09 09-10-2025
Почему не хотим ввести ГОСТ по заеденные продукты питания. Почему мясо промка накаченная непонятно каким раствором и курятина тоже. Молочка - пальма голимая. Кто должен все это контролировать?
16:16:39 09-10-2025
И что на дачу тогда брать - лапшу с сухариками? Сосиски бывают разные. Например шпикачки.
16:20:38 09-10-2025
Гость (16:16:39 09-10-2025) И что на дачу тогда брать - лапшу с сухариками? Сосиски быва... Садитесь 2. Шпикачки это не только не сосиски, но даже не сардельки.
16:39:57 09-10-2025
Гость (16:20:38 09-10-2025) Садитесь 2. Шпикачки это не только не сосиски, но даже не с... Мне бы ваши знания. ) Сардельки - это толстые и обычно короткие сосиски. И без разницы, какой у них будет мясной наполнитель. Ну это если говорить о настоящей продукции.
16:47:05 09-10-2025
Гость (16:39:57 09-10-2025) Мне бы ваши знания. ) Сардельки - это толстые и обычно корот... В вашем возрасте, вы могли бы и знать разницу...
18:06:19 09-10-2025
Кажись, пора крупами запасаться и сухари сушить. Соль, спички, соду - не запретили ещё?
13:03:50 10-10-2025
Гость (18:06:19 09-10-2025) Кажись, пора крупами запасаться и сухари сушить. Соль, спичк... Очень хочется дожить до тех времен, когда сухари сушить придется всем этим запрещателям...
10:17:18 11-10-2025
Может делать их из натуральных ингредиентов,нет,запретить