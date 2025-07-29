Четыре человека пострадали при жестком столкновении автомобилей в центре Барнаула

Два водителя и два пассажира получили травмы различной степени тяжести

29 июля 2025, 10:45, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 28 июля в центре Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. В результате один из них вылетел на пешеходную зону. Четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина с улицей Чкалова. Предварительно, 38-летний водитель Haval Jolion двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Партизанской. При повороте на улицу Чкалова он не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet, за рулем которого был 22-летний мужчина.

В результате аварии водители обоих автомобилей и два пассажира Haval Jolion получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.