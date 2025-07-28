В центре Барнаула произошло жесткое ДТП с двумя легковушками

Один из автомобилей вылетел на пешеходную зону

28 июля 2025, 23:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле два легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, одна из машин вылетела на пешеходную зону. Судя по кадрам, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.

Информации о пострадавших пока нет.

Другие подробности аварии неизвестны.

Ранее в столице Алтайского края молодой водитель сбил 20-летнего парня и 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Инцидент произошел вечером 27 июля на улице Советской Армии. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.