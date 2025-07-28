НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула произошло жесткое ДТП с двумя легковушками

Один из автомобилей вылетел на пешеходную зону

28 июля 2025, 23:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле два легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, одна из машин вылетела на пешеходную зону. Судя по кадрам, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.

Информации о пострадавших пока нет.

Другие подробности аварии неизвестны.

Ранее в столице Алтайского края молодой водитель сбил 20-летнего парня и 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Инцидент произошел вечером 27 июля на улице Советской Армии. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:29:58 28-07-2025

Опять рядом с тем местом, где девушку насмерть сбили не так давно. Ещё даже крыльцо не починили. Гиблое место!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:50 29-07-2025

Гость (23:29:58 28-07-2025) Опять рядом с тем местом, где девушку насмерть сбили не так ... истукана надо поставить, как на дороге в Бобровку

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:26 29-07-2025

Молодежь развлекается . Опять гонки устраивают. Такие если и убиваются, то их не жалко. Всё равно мозгов не нажили и уже и не наживут.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров