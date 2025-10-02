Чиновница из Барнаула, сравнившая людей с тараканами, избежала увольнения
Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии
02 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Скандал на рынке Барнаула / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле чиновницу, допустившую оскорбительные высказывания в адрес предпринимателей, наказали дисциплинарно. Об этом пишет ИА "Банкфакс".
Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Ленинского района Наталья Чижова ранее назвала людей, торгующих на стихийном рынке, "тараканами". Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии.
В мэрии сообщили, что комиссия по служебной этике рассмотрела инцидент и вынесла Чижовой выговор. При этом меры в виде увольнения к чиновнице применены не были.
Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на простом русском языке.
14:37:39 02-10-2025
Гость (14:29:10 02-10-2025) Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на пр... Разве вы не поняли сейчас ни чего ни где нельзя говорить.
14:55:53 02-10-2025
Гость (14:37:39 02-10-2025) Разве вы не поняли сейчас ни чего ни где нельзя говорить.... Поняли. Нам только этого и надо было всегда.
14:37:53 02-10-2025
Гость (14:29:10 02-10-2025) Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на пр... Отлично. В следующий раз она как простая русская помещица возьмет кнут и отходит вас по причинному месту. И вас, видимо, опять все устроит.
14:49:25 02-10-2025
Гость (14:37:53 02-10-2025) Отлично. В следующий раз она как простая русская помещица во... Гость, хочу тебя огорчить, такого не произойдет. Прежде чем встретится с этой русской дурой, я посоветуюсь с Богом - Создателем, а Он даст такой совет, что она так не поступит. Много раз проверено на практике.
15:20:54 02-10-2025
Гость (14:49:25 02-10-2025) Гость, хочу тебя огорчить, такого не произойдет. Прежде чем ... А, ой, понятно. Как говорится, "если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения".
16:16:49 02-10-2025
Гость (15:20:54 02-10-2025) А, ой, понятно. Как говорится, "если с Богом разговариваете ... Гост, у тебя не получится не то и не другое, а потому ты варишься в этом дьявольском бульоне -- "не Богу свечка, ни черту кочерга"
16:38:18 02-10-2025
Гость (16:16:49 02-10-2025) Гост, у тебя не получится не то и не другое, а потому ты вар... А верующим религия не позволяет родной язык выучить, чтобы выдавать не набор слов, а осмысленное предложение?..
21:00:30 02-10-2025
Гость (16:38:18 02-10-2025) А верующим религия не позволяет родной язык выучить, чтобы в... Гост, как ты базлаешь, так тебе отвечаю и Вера тут не причем.
14:45:20 02-10-2025
ну так и есть, порой зрелище удручающее от этих лотков и коробок, сразу вспоминаются 90-е, брррр.....
14:53:55 02-10-2025
А ходите посмотреть специально чтобы поудручаться?)
16:03:13 02-10-2025
Гость (14:45:20 02-10-2025) ну так и есть, порой зрелище удручающее от этих лотков и кор... Так мы за счет этих коробок и лотков ВЫЖИЛИ , милок
14:45:29 02-10-2025
Просто иногда лучше жевать.
14:55:04 02-10-2025
Гость (14:45:29 02-10-2025) Просто иногда лучше жевать. ... Я да предложил другой глагол для ее случая 😂
15:22:47 02-10-2025
Есть закон о дискредитации власти, военных, полицейских. Безнаказанно можно обзывать только обычных граждан, их никакие юридические нормы не защищают.
16:21:16 02-10-2025
Гость (15:22:47 02-10-2025) Есть закон о дискредитации власти, военных, полицейских. Без... Слуги народа - сволочи, совсем распустились и управы на них нет. Этот эталон духовности хотим навязать на все четыре стороны.
15:35:18 02-10-2025
Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже в те времена суд был над ней за ее жуткие дела
16:32:10 02-10-2025
Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... Так то Салтычиха жила в 18 веке, а Иван Грозный правил в 16 веке)) если что. А судили Дарью Салтыкову при Екатерине второй;)
16:40:24 02-10-2025
Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... Может во времена Екатерины 2? И закончила она все таки не очень.
18:00:07 02-10-2025
Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... по Истории вам двояк и родителей в школу
17:58:38 02-10-2025
а птичка всегда только о насекомых и думает. что в голове - то на языке, чирикнул чижик