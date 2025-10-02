Чиновница из Барнаула, сравнившая людей с тараканами, избежала увольнения

Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии

02 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Скандал на рынке Барнаула / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле чиновницу, допустившую оскорбительные высказывания в адрес предпринимателей, наказали дисциплинарно. Об этом пишет ИА "Банкфакс".

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Ленинского района Наталья Чижова ранее назвала людей, торгующих на стихийном рынке, "тараканами". Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии.

В мэрии сообщили, что комиссия по служебной этике рассмотрела инцидент и вынесла Чижовой выговор. При этом меры в виде увольнения к чиновнице применены не были.