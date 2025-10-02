НОВОСТИОбщество

Чиновница из Барнаула, сравнившая людей с тараканами, избежала увольнения

Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии

02 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Скандал на рынке Барнаула / Фото: "В курсе 22"
Скандал на рынке Барнаула / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле чиновницу, допустившую оскорбительные высказывания в адрес предпринимателей, наказали дисциплинарно. Об этом пишет ИА "Банкфакс".

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Ленинского района Наталья Чижова ранее назвала людей, торгующих на стихийном рынке, "тараканами". Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до служебной комиссии.

В мэрии сообщили, что комиссия по служебной этике рассмотрела инцидент и вынесла Чижовой выговор. При этом меры в виде увольнения к чиновнице применены не были.

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

14:29:10 02-10-2025

Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на простом русском языке.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:39 02-10-2025

Гость (14:29:10 02-10-2025) Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на пр... Разве вы не поняли сейчас ни чего ни где нельзя говорить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:53 02-10-2025

Гость (14:37:39 02-10-2025) Разве вы не поняли сейчас ни чего ни где нельзя говорить.... Поняли. Нам только этого и надо было всегда.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:53 02-10-2025

Гость (14:29:10 02-10-2025) Страна большая. Она, как простая русская баба, сказала на пр... Отлично. В следующий раз она как простая русская помещица возьмет кнут и отходит вас по причинному месту. И вас, видимо, опять все устроит.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:25 02-10-2025

Гость (14:37:53 02-10-2025) Отлично. В следующий раз она как простая русская помещица во... Гость, хочу тебя огорчить, такого не произойдет. Прежде чем встретится с этой русской дурой, я посоветуюсь с Богом - Создателем, а Он даст такой совет, что она так не поступит. Много раз проверено на практике.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:54 02-10-2025

Гость (14:49:25 02-10-2025) Гость, хочу тебя огорчить, такого не произойдет. Прежде чем ... А, ой, понятно. Как говорится, "если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения".

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:49 02-10-2025

Гость (15:20:54 02-10-2025) А, ой, понятно. Как говорится, "если с Богом разговариваете ... Гост, у тебя не получится не то и не другое, а потому ты варишься в этом дьявольском бульоне -- "не Богу свечка, ни черту кочерга"

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:18 02-10-2025

Гость (16:16:49 02-10-2025) Гост, у тебя не получится не то и не другое, а потому ты вар... А верующим религия не позволяет родной язык выучить, чтобы выдавать не набор слов, а осмысленное предложение?..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:30 02-10-2025

Гость (16:38:18 02-10-2025) А верующим религия не позволяет родной язык выучить, чтобы в... Гост, как ты базлаешь, так тебе отвечаю и Вера тут не причем.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:20 02-10-2025

ну так и есть, порой зрелище удручающее от этих лотков и коробок, сразу вспоминаются 90-е, брррр.....

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:55 02-10-2025

А ходите посмотреть специально чтобы поудручаться?)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:13 02-10-2025

Гость (14:45:20 02-10-2025) ну так и есть, порой зрелище удручающее от этих лотков и кор... Так мы за счет этих коробок и лотков ВЫЖИЛИ , милок

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:29 02-10-2025

Просто иногда лучше жевать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:04 02-10-2025

Гость (14:45:29 02-10-2025) Просто иногда лучше жевать. ... Я да предложил другой глагол для ее случая 😂

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:47 02-10-2025

Есть закон о дискредитации власти, военных, полицейских. Безнаказанно можно обзывать только обычных граждан, их никакие юридические нормы не защищают.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:16 02-10-2025

Гость (15:22:47 02-10-2025) Есть закон о дискредитации власти, военных, полицейских. Без... Слуги народа - сволочи, совсем распустились и управы на них нет. Этот эталон духовности хотим навязать на все четыре стороны.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:18 02-10-2025

Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже в те времена суд был над ней за ее жуткие дела

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:10 02-10-2025

Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... Так то Салтычиха жила в 18 веке, а Иван Грозный правил в 16 веке)) если что. А судили Дарью Салтыкову при Екатерине второй;)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:24 02-10-2025

Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... Может во времена Екатерины 2? И закончила она все таки не очень.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:07 02-10-2025

Гость (15:35:18 02-10-2025) Была такая баба Салтычиха во времена Ивана Грозного. И даже... по Истории вам двояк и родителей в школу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:38 02-10-2025

а птичка всегда только о насекомых и думает. что в голове - то на языке, чирикнул чижик

  5 Нравится
Ответить
