Читинский маньяк хочет выйти на свободу по УДО

Он убил четырех женщин

07 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

Один из самых жестоких серийных убийц 90-х годов, 66-летний Виктор Болховский, известный как "маньяк по объявлениям", продолжает попытки выйти на свободу, несмотря на пожизненный срок, сообщает Telegram-канал Shot.

В 2023 году осужденный трижды подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, однако суд неизменно отклонял их без рассмотрения.

Болховский вошел в историю российской криминалистики как изощренный преступник, который находил своих жертв через газетные рубрики знакомств.

В период с 1998 по 1999 год он убил четырех женщин в Чите, используя тщательно продуманную схему: представляясь успешным телережиссером или состоятельным бизнесменом, он назначал свидания в квартирах своих жертв, где затем совершал убийства.

«Особую жестокость преступника подтверждает случай, когда одна из потенциальных жертв чудом осталась жива – убийца покинул квартиру, пока женщина принимала душ. Последнее убийство, совершенное Болховским в ноябре 1999 года, стало для него роковым – вскоре после этого преступник был задержан», – отмечает Shot.

Медицинская экспертиза в институте им. Сербского выявила у Болховского психические отклонения, включая парафилию и некросадизм, однако это не помешало суду вынести справедливый приговор – пожизненное заключение в колонии особого режима "Черный дельфин", где он находится уже четверть века.

Несмотря на многократные попытки обжаловать приговор и добиться УДО, судебные инстанции остаются непреклонны. Все ходатайства Болховского отклоняются без рассмотрения.

По данным правозащитных организаций, за время заключения Болховский не проявил признаков раскаяния.

Ранее сообщалось, что суд по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина вышел на стадию прений.