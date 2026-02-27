Что делать, если закончился срок поверки счетчика воды?

В СГК напомнили порядок действий для жителей

27 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Счетчики воды помогают учитывать фактическое потребление ресурса. Однако приборы требуют регулярной поверки. Если срок поверки истек, устройство признают непригодным для расчетов. В Сибирской генерирующей компании рассказали, как действовать в такой ситуации.

Как будут начислять плату, если срок истек?

Если поверка просрочена, показания счетчика больше не принимают к расчету. Плату начнут начислять по среднемесячному потреблению, рассчитанному по данным предыдущих периодов. Такой порядок действует не более трех расчетных месяцев подряд.

После этого начисления перейдут на норматив с применением повышающего коэффициента 1,5. В результате сумма в квитанции может увеличиться.

Поверить или заменить?

Если прибор исправен и подлежит поверке, необходимо обратиться в аккредитованную организацию. Специалисты проведут поверку и выдадут акт, подтверждающий корректную работу устройства.

Если счетчик устарел или вышел из строя, его придется заменить. Новый прибор должен соответствовать установленным требованиям. Для монтажа и опломбирования нужно обратиться в специализированную компанию или управляющую организацию. Узнать, оказывает ли УК такую услугу, можно напрямую в своей компании.

Как не пропустить срок поверки?

Чтобы избежать дополнительных начислений, стоит заранее отслеживать дату следующей поверки. Срок отсчитывают от первичной проверки на заводе или от последней поверки.

Информацию можно найти в паспорте прибора, свидетельстве о поверке или акте ввода в эксплуатацию. Также данные доступны в федеральной информационной системе "Аршин" — достаточно ввести номер счетчика. Иногда срок поверки указывают в платежных документах или в личном кабинете на сайте поставщика услуги.

Напоминаем, что ответственность за своевременную поверку лежит на собственнике жилья, а не на ресурсоснабжающей организации.