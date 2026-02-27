Что делать, если закончился срок поверки счетчика воды?
В СГК напомнили порядок действий для жителей
27 февраля 2026, 09:00, ИА Амител
Счетчики воды помогают учитывать фактическое потребление ресурса. Однако приборы требуют регулярной поверки. Если срок поверки истек, устройство признают непригодным для расчетов. В Сибирской генерирующей компании рассказали, как действовать в такой ситуации.
Как будут начислять плату, если срок истек?
Если поверка просрочена, показания счетчика больше не принимают к расчету. Плату начнут начислять по среднемесячному потреблению, рассчитанному по данным предыдущих периодов. Такой порядок действует не более трех расчетных месяцев подряд.
После этого начисления перейдут на норматив с применением повышающего коэффициента 1,5. В результате сумма в квитанции может увеличиться.
Поверить или заменить?
Если прибор исправен и подлежит поверке, необходимо обратиться в аккредитованную организацию. Специалисты проведут поверку и выдадут акт, подтверждающий корректную работу устройства.
Если счетчик устарел или вышел из строя, его придется заменить. Новый прибор должен соответствовать установленным требованиям. Для монтажа и опломбирования нужно обратиться в специализированную компанию или управляющую организацию. Узнать, оказывает ли УК такую услугу, можно напрямую в своей компании.
Как не пропустить срок поверки?
Чтобы избежать дополнительных начислений, стоит заранее отслеживать дату следующей поверки. Срок отсчитывают от первичной проверки на заводе или от последней поверки.
Информацию можно найти в паспорте прибора, свидетельстве о поверке или акте ввода в эксплуатацию. Также данные доступны в федеральной информационной системе "Аршин" — достаточно ввести номер счетчика. Иногда срок поверки указывают в платежных документах или в личном кабинете на сайте поставщика услуги.
Напоминаем, что ответственность за своевременную поверку лежит на собственнике жилья, а не на ресурсоснабжающей организации.
09:06:23 27-02-2026
Для чего на счетчике установлен пятизначный циферблат, когда он не осиливает трехзначные показания?
09:23:35 27-02-2026
Гость (09:06:23 27-02-2026) Для чего на счетчике установлен пятизначный циферблат, когда... Это как спидометр был на совпроме 160 км\ч
09:30:08 27-02-2026
Гость (09:06:23 27-02-2026) Для чего на счетчике установлен пятизначный циферблат, когда... Для того, что точно такие же счетчики стоят на предприятиях с разы большим расходом воды чем у тебя студии с 10 кв.м. Ну или в частных домах, где вода расходуется на огород.
09:32:58 27-02-2026
Гость (09:06:23 27-02-2026) Для чего на счетчике установлен пятизначный циферблат, когда... Затрат минимум, а цена выше. Маркетинг, однако. Ну, или изначально срок службы был рассчитан лет на 10-15.
09:45:18 27-02-2026
Если бы о людях забота была реальная, то все эти счётчики менялись бы раз в 50 лет. Там ломаться нечему. вон электрические с 50-х годов висели в каждом доме и при замене прекрасно работали.
09:50:54 27-02-2026
Гость (09:45:18 27-02-2026) Если бы о людях забота была реальная, то все эти счётчики ме... Вот только счетчики даже 80-х годов, на текущие приборы не рассчитаны. Они просто физически считать мелкое потребление э/э не могут.
10:06:42 27-02-2026
счетчики должны принадлежать продавцу товара.........у меня электросчетчик-срок межповерочного интервала закончился четыре года назад и энергоснабжающая организация должна или сделать поверку или заменить на новый...НО они почему то это не делают а мои платежи принимают и счетчик признают расчетным...
11:00:13 27-02-2026
Учёт воды нужен поставщику услуг, следовательно, и счётчик и его поверка должна быть его, поставщика, забота.
Почему с Эл счётчиками по-другому???