По некоторым данным, 18-летний парень тщательно готовил нападение и репетировал его в "Майнкрафте"

29 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Задержание нападавшего / Фото: Telegram-канал Baza

В Архангельске молодой человек, отчисленный из местного колледжа, пришел туда с ножом и напал на преподавателей. Несколько человек получили серьезные ранения. Нападавшего помогли задержать студенты учреждения – сейчас с ним работают правоохранители. По предварительной информации, он тщательно планировал свое преступление.

Все, что известно о нападении отчисленного студента на сотрудников колледжа, – в материале amic.ru.

1 Что за нападение произошло в колледже Архангельска 29 сентября? 29 сентября в Архангельске 18-летний парень пришел в колледж строительства и экономики, в котором он раньше учился. Парень в маске и перчатках, вооружившись ножом, ворвался на занятия и напал на преподавателей . Несколько сотрудников образовательного учреждения серьезно пострадали. По данным Telegram-канала Baza, это произошло во время первого урока. «Нападавший побежал к трибуне, где стояла преподаватель, и ударил ее ножом в спину около трех раз, а потом стал бить в шею», – пишет издание Нападавшего удалось задержать, он уже находится в отделении полиции. Колледж после нападения работает в штатном режиме.

2 Сколько человек пострадало в результате нападения бывшего студента на колледж в Архангельске? По последним данным, травмы получили три сотрудника колледжа. По информации ТАСС , это две женщины – преподаватель и воспитатель, а также гардеробщик. Студенты техникума при этом не пострадали.

3 В каком состоянии находятся преподаватели, на которых напал с ножом бывший студент? О тяжести состояния пострадавших не сообщается. По данным ТАСС , у одной сотрудницы колледжа – проникающее ранение, ей проводят экстренную операцию в одной из архангельских больниц. У второй женщины – непроникающее ранение, пишет издание. Больше подробностей нет – официальной информации пока не поступало.

4 Есть ли погибшие в результате нападения на колледж в Архангельске? Пока информации о погибших нет.

5 Как удалось задержать парня, который напал с ножом на преподавателей в Архангельске? Сообщается, что активное участие в задержании нападавшего приняли студенты колледжа. По данным Baza , особенно отличился один из молодых людей, который бросился за преступником вдогонку, не испугавшись ножа. Ему удалось загнать злоумышленника в угол и "утихомирить" его с помощью четырех ударов в нос. После этого агрессора скрутили и передали правоохранителям.

6 Что известно о молодом человеке, который напал на колледж в Архангельске? Известно, что ранее молодой человек был отчислен из этого колледжа: он учился там на установщика кондиционеров и сантехника. По данным ТАСС , на учете в полиции он не состоял. По информации Mash , парень был довольно замкнутым, скрытным и почти ни с кем не общался, проводя немало времени за компьютером. О том, что его отчислили, молодой человек так и не рассказал родителям, соврав, что сам решил бросить учебу. Издание утверждает, что парень был отчислен из-за успеваемости, но в колледже его еще и травили другие студенты. Отмечается, что перед самым нападением он сменил аватарку в соцсетях на вооруженного человека в маске, а также опубликовал экстремистский пост, связанный с одной из запрещенных в России организаций.

7 Правда ли, что парень планировал свое нападение на колледж в Архангельске? По предварительным данным, это так. Telegram-канал Shot со ссылкой на знакомых парня сообщил, что тот еще в 2024 году построил в игре Minecraft здание, копирующее колледж. Он расставил там фигуры студентов и преподавателей и расстреливал их, пишет издание. Более того, периодически юноша транслировал свои "развлечения" в Сети. Shot также подчеркивает, что у нападавшего было с собой сразу два ножа. А Mash со ссылкой на мать агрессора утверждает, что холодное оружие он взял не дома. Это может говорить о том, что к нападению он готовился.