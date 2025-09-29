Что известно о нападении бывшего студента с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске?
По некоторым данным, 18-летний парень тщательно готовил нападение и репетировал его в "Майнкрафте"
29 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Задержание нападавшего / Фото: Telegram-канал Baza
В Архангельске молодой человек, отчисленный из местного колледжа, пришел туда с ножом и напал на преподавателей. Несколько человек получили серьезные ранения. Нападавшего помогли задержать студенты учреждения – сейчас с ним работают правоохранители. По предварительной информации, он тщательно планировал свое преступление.
Все, что известно о нападении отчисленного студента на сотрудников колледжа, – в материале amic.ru.
1
Что за нападение произошло в колледже Архангельска 29 сентября?
29 сентября в Архангельске 18-летний парень пришел в колледж строительства и экономики, в котором он раньше учился. Парень в маске и перчатках, вооружившись ножом, ворвался на занятия и напал на преподавателей. Несколько сотрудников образовательного учреждения серьезно пострадали. По данным Telegram-канала Baza, это произошло во время первого урока.
«Нападавший побежал к трибуне, где стояла преподаватель, и ударил ее ножом в спину около трех раз, а потом стал бить в шею», – пишет издание. Нападавшего удалось задержать, он уже находится в отделении полиции. Колледж после нападения работает в штатном режиме.
2
Сколько человек пострадало в результате нападения бывшего студента на колледж в Архангельске?
По последним данным, травмы получили три сотрудника колледжа. По информации ТАСС, это две женщины – преподаватель и воспитатель, а также гардеробщик.
Студенты техникума при этом не пострадали.
3
В каком состоянии находятся преподаватели, на которых напал с ножом бывший студент?
О тяжести состояния пострадавших не сообщается. По данным ТАСС, у одной сотрудницы колледжа – проникающее ранение, ей проводят экстренную операцию в одной из архангельских больниц. У второй женщины – непроникающее ранение, пишет издание. Больше подробностей нет – официальной информации пока не поступало.
4
Есть ли погибшие в результате нападения на колледж в Архангельске?
Пока информации о погибших нет.
5
Как удалось задержать парня, который напал с ножом на преподавателей в Архангельске?
Сообщается, что активное участие в задержании нападавшего приняли студенты колледжа. По данным Baza, особенно отличился один из молодых людей, который бросился за преступником вдогонку, не испугавшись ножа. Ему удалось загнать злоумышленника в угол и "утихомирить" его с помощью четырех ударов в нос. После этого агрессора скрутили и передали правоохранителям.
6
Что известно о молодом человеке, который напал на колледж в Архангельске?
Известно, что ранее молодой человек был отчислен из этого колледжа: он учился там на установщика кондиционеров и сантехника. По данным ТАСС, на учете в полиции он не состоял.
По информации Mash, парень был довольно замкнутым, скрытным и почти ни с кем не общался, проводя немало времени за компьютером. О том, что его отчислили, молодой человек так и не рассказал родителям, соврав, что сам решил бросить учебу. Издание утверждает, что парень был отчислен из-за успеваемости, но в колледже его еще и травили другие студенты. Отмечается, что перед самым нападением он сменил аватарку в соцсетях на вооруженного человека в маске, а также опубликовал экстремистский пост, связанный с одной из запрещенных в России организаций.
7
Правда ли, что парень планировал свое нападение на колледж в Архангельске?
По предварительным данным, это так. Telegram-канал Shot со ссылкой на знакомых парня сообщил, что тот еще в 2024 году построил в игре Minecraft здание, копирующее колледж. Он расставил там фигуры студентов и преподавателей и расстреливал их, пишет издание. Более того, периодически юноша транслировал свои "развлечения" в Сети.
Shot также подчеркивает, что у нападавшего было с собой сразу два ножа. А Mash со ссылкой на мать агрессора утверждает, что холодное оружие он взял не дома. Это может говорить о том, что к нападению он готовился.
8
Почему бывший студент взялся за нож и напал на преподавателей колледжа?
Теперь это предстоит выяснить правоохранителям. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Следователи работают на месте происшествия, выясняя все подробности произошедшего. Кроме того, свою проверку начала и архангельская прокуратура.
20:16:21 29-09-2025
Ну так опустили статус учителя и преподавателя ниже плитнуса. Поэтому некоторые считают, что их можно резать, как кроликов. Спасибо яжмамкам и разным обрпозорам!
10:00:52 30-09-2025
А что способствует в местном, то есть алтайском сми сообщать криминал из других весей большой страны? Своего недостаточно?) Я б с удовольствием узнал что хорошего происходит в Архангельске, да и других сторонах страны.)