Репетировал в "Майнкрафте". Студент планировал нападение на техникум в Архангельске

При этом молодой человек периодически транслировал в прямом эфире свои "репетиции"

29 сентября 2025, 15:50, ИА Амител

Студент, напавший на техникум в Архангельске / Фото: Shot

В Архангельске отчисленный студент репетировал нападение на техникум строительства и экономики, сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, в понедельник днем, 29 сентября, 18-летний парень в маске и перчатках ворвался в техникум с ножом и попытался убить несколько человек. Серьезные ранения получили завуч, социальный педагог и один из учеников. Задержали молодого человека студенты техникума.

«Знакомые рассказали, что в прошлом году, еще до отчисления, парень в "Майнкрафте" построил здание, копирующее архитектуру техникума, и фигуры других студентов, которых он убивал», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что свои "репетиции" в "Майнкрафте" молодой человек периодически транслировал в прямом эфире. При этом, как уточнили его знакомые, в техникуме он вел себя спокойно.

По последним данным, завуч получила удары ножом в шею и грудь, за ее жизнь борются врачи.