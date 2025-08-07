НОВОСТИОбщество

Что известно о вирусе чикунгунья, из-за которого в Китае возвращают ковидные ограничения?

Инфекция вызывает лихорадку и сильнейшую боль в суставах

07 августа 2025, 14:50, ИА Амител

Лабораторные исследования / Фото: amic.ru
Лабораторные исследования / Фото: amic.ru

В некоторых городах Китая возвращаются к эпидемиологическим ограничениям, которые действовали во времена ковида. Причиной стал вирус чикунгунья, который активно распространяется в этой стране. Заразились уже тысячи человек.

О том, что это за вирус, чем он опасен и может ли попасть в Россию, – в материале amic.ru.

1

Что за вспышка опасного вируса произошла в Китае?

В июле 2025 года в Китае зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Сообщается, что эпицентром стала южная провинция Гуандун: больше всего заболевших выявляют в городе Фошань. Кроме того, несколько случаев выявлено в Макао и один – в Гонконге.
По данным на 6 августа, количество заболевших вирусом превысило уже десять тысяч человек.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой китайские власти частично вернули в провинции ограничения, которые действовали во времена пандемии коронавируса. Предпринимается все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
2

Чикунгунья – что это за вирус?

Чикунгунья – давно известный "комариный" вирус, он передается человеку от кровососущих насекомых. Ученые открыли его еще в 1950-е, обнаружив в странах Африки.
Сообщается, что главные переносчики инфекции – комары рода Aedes, которые размножаются в условиях обильных осадков, высокой влажности и температуры. Поэтому чаще всего вспышки чикунгуньи случаются в странах и регионах с субтропическим климатом.
Инфекция не передается от человека к человеку. Но при этом комар может укусить заболевшего, а затем передать вирус здоровому человеку. Также возможна передача заболевания от матери к ребенку в утробе.
Кстати, с 2004 года количество вспышек лихорадки чикунгунья увеличилось – ученые объясняют это тем, что вирус мутировал и стал более удобным для переноса комарами.
3

Что за симптомы у вируса чикунгунья?

Вирус чикунгунья может вызывать:
  • лихорадку с температурой выше 40 градусов;
  • сильную боль в суставах, которые могут еще и опухать;
  • головную боль;
  • мышечную боль;
  • тошноту;
  • усталость;
  • сыпь на теле.
Специфического лечения от чикунгуньи нет – врачи могут лишь снять симптомы определенными препаратами.
4

Насколько опасен вирус чикунгунья?

На самом деле вирус чикунгунья не считается слишком опасным. В 95% случаев, выявленных в рамках нынешней вспышки, больные переносят инфекцию в легкой форме. Смертельных случаев не зафиксировано, но летальность лихорадки оценивается в 0,1%.
5

Может ли вирус чикунгунья попасть в Россию?

Как сообщили в Роспотребнадзоре, пока случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на территории РФ нет. Впрочем, в ведомстве не исключают вероятности завоза вируса в нашу страну. Но пока угроза невелика.
«С целью обеспечения безопасности на границе задействована система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации есть отечественные тест-системы. В Российской Федерации проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров – переносчиков лихорадки чикунгунья. На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

"Черная оспа покажется игрушкой". Что за вирус, заражающий кошек, грозит миру пандемией?

Известный российский ученый предупреждает: нужно заранее подготовить вакцину, чтобы защитить людей
НОВОСТИОбщество
Вирус медицина

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

14:55:22 07-08-2025

Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в транспорте ездить, буравля глазками тех, кто без масок.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:22 07-08-2025

Гость (14:55:22 07-08-2025) Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в ... погоди, доживешь до их возраста. хотя чота есть сомнения

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:11 07-08-2025

Гость (14:55:22 07-08-2025) Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в ... опять насильно будут ваксинировать? И из дома выйти будет нельзя Без штрафа.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:29 07-08-2025

что-то неблагополучные соседи уже поднадоели.
помню в детстве в девятине жил, там такие же на площадке две квартиры занимали, у них то ссачки до срачки был, то понос то золотуха

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:37 07-08-2025

Я думал этот какой-то новый автомобиль так называется

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:33 07-08-2025

Гость (15:17:37 07-08-2025) Я думал этот какой-то новый автомобиль так называется ... Не это изобретённая китаёзами новая зараза. Ни чють ни хуже , по качеству их автомобилей.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:53 07-08-2025

передается ТОЛЬКО комарами. местность эта на побережье Китая, где покусанные болеют. причем на ЮЖНОМ побережье, это 3000 км отсюда как минимум.. чего завыли-то?!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:44 07-08-2025

Гость (17:48:53 07-08-2025) передается ТОЛЬКО комарами. местность эта на побережье Китая... Так комаров - то плохо травят, а они, сволочи, летают и кусают. Что такое 3000 км - тьфу! Только на зиму надежда, что скоро придет, чикунгунье ******(конец)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:20:57 07-08-2025

Опять всех в стойло надо загнать? Уже доказали, что смертность при ковиде была от ивл. (а в Алтайском крае еще и от технического кислорода.)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:34 08-08-2025

Гость (23:20:57 07-08-2025) Опять всех в стойло надо загнать? Уже доказали, что смертнос... Ну хотят люди в стоило! Прям жаждут! Зачем им мешать? Загнать в стоило, посадить на минималку, отобрать паспорта и за пределы края не выпускать! И будет им счастливое счастье!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров