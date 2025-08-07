Что известно о вирусе чикунгунья, из-за которого в Китае возвращают ковидные ограничения?
Инфекция вызывает лихорадку и сильнейшую боль в суставах
07 августа 2025, 14:50, ИА Амител
Лабораторные исследования / Фото: amic.ru
В некоторых городах Китая возвращаются к эпидемиологическим ограничениям, которые действовали во времена ковида. Причиной стал вирус чикунгунья, который активно распространяется в этой стране. Заразились уже тысячи человек.
О том, что это за вирус, чем он опасен и может ли попасть в Россию, – в материале amic.ru.
1
Что за вспышка опасного вируса произошла в Китае?
В июле 2025 года в Китае зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Сообщается, что эпицентром стала южная провинция Гуандун: больше всего заболевших выявляют в городе Фошань. Кроме того, несколько случаев выявлено в Макао и один – в Гонконге.
По данным на 6 августа, количество заболевших вирусом превысило уже десять тысяч человек.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой китайские власти частично вернули в провинции ограничения, которые действовали во времена пандемии коронавируса. Предпринимается все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
2
Чикунгунья – что это за вирус?
Чикунгунья – давно известный "комариный" вирус, он передается человеку от кровососущих насекомых. Ученые открыли его еще в 1950-е, обнаружив в странах Африки.
Сообщается, что главные переносчики инфекции – комары рода Aedes, которые размножаются в условиях обильных осадков, высокой влажности и температуры. Поэтому чаще всего вспышки чикунгуньи случаются в странах и регионах с субтропическим климатом.
Инфекция не передается от человека к человеку. Но при этом комар может укусить заболевшего, а затем передать вирус здоровому человеку. Также возможна передача заболевания от матери к ребенку в утробе.
Кстати, с 2004 года количество вспышек лихорадки чикунгунья увеличилось – ученые объясняют это тем, что вирус мутировал и стал более удобным для переноса комарами.
3
Что за симптомы у вируса чикунгунья?
Вирус чикунгунья может вызывать:
- лихорадку с температурой выше 40 градусов;
- сильную боль в суставах, которые могут еще и опухать;
- головную боль;
- мышечную боль;
- тошноту;
- усталость;
- сыпь на теле.
Специфического лечения от чикунгуньи нет – врачи могут лишь снять симптомы определенными препаратами.
4
Насколько опасен вирус чикунгунья?
На самом деле вирус чикунгунья не считается слишком опасным. В 95% случаев, выявленных в рамках нынешней вспышки, больные переносят инфекцию в легкой форме. Смертельных случаев не зафиксировано, но летальность лихорадки оценивается в 0,1%.
5
Может ли вирус чикунгунья попасть в Россию?
Как сообщили в Роспотребнадзоре, пока случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на территории РФ нет. Впрочем, в ведомстве не исключают вероятности завоза вируса в нашу страну. Но пока угроза невелика.
«С целью обеспечения безопасности на границе задействована система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации есть отечественные тест-системы. В Российской Федерации проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров – переносчиков лихорадки чикунгунья. На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», – сообщили в Роспотребнадзоре.
14:55:22 07-08-2025
Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в транспорте ездить, буравля глазками тех, кто без масок.
17:49:22 07-08-2025
Гость (14:55:22 07-08-2025) Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в ... погоди, доживешь до их возраста. хотя чота есть сомнения
18:39:11 07-08-2025
Гость (14:55:22 07-08-2025) Ща бабки маски напялят и будут со страдальческими лицами в ... опять насильно будут ваксинировать? И из дома выйти будет нельзя Без штрафа.
15:01:29 07-08-2025
что-то неблагополучные соседи уже поднадоели.
помню в детстве в девятине жил, там такие же на площадке две квартиры занимали, у них то ссачки до срачки был, то понос то золотуха
15:17:37 07-08-2025
Я думал этот какой-то новый автомобиль так называется
16:40:33 07-08-2025
Гость (15:17:37 07-08-2025) Я думал этот какой-то новый автомобиль так называется ... Не это изобретённая китаёзами новая зараза. Ни чють ни хуже , по качеству их автомобилей.
17:48:53 07-08-2025
передается ТОЛЬКО комарами. местность эта на побережье Китая, где покусанные болеют. причем на ЮЖНОМ побережье, это 3000 км отсюда как минимум.. чего завыли-то?!
18:17:44 07-08-2025
Гость (17:48:53 07-08-2025) передается ТОЛЬКО комарами. местность эта на побережье Китая... Так комаров - то плохо травят, а они, сволочи, летают и кусают. Что такое 3000 км - тьфу! Только на зиму надежда, что скоро придет, чикунгунье ******(конец)
23:20:57 07-08-2025
Опять всех в стойло надо загнать? Уже доказали, что смертность при ковиде была от ивл. (а в Алтайском крае еще и от технического кислорода.)
10:21:34 08-08-2025
Гость (23:20:57 07-08-2025) Опять всех в стойло надо загнать? Уже доказали, что смертнос... Ну хотят люди в стоило! Прям жаждут! Зачем им мешать? Загнать в стоило, посадить на минималку, отобрать паспорта и за пределы края не выпускать! И будет им счастливое счастье!