Инфекция вызывает лихорадку и сильнейшую боль в суставах

07 августа 2025, 14:50, ИА Амител

Лабораторные исследования / Фото: amic.ru

В некоторых городах Китая возвращаются к эпидемиологическим ограничениям, которые действовали во времена ковида. Причиной стал вирус чикунгунья, который активно распространяется в этой стране. Заразились уже тысячи человек.

О том, что это за вирус, чем он опасен и может ли попасть в Россию, – в материале amic.ru.

1 Что за вспышка опасного вируса произошла в Китае? В июле 2025 года в Китае зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Сообщается, что эпицентром стала южная провинция Гуандун: больше всего заболевших выявляют в городе Фошань. Кроме того, несколько случаев выявлено в Макао и один – в Гонконге. По данным на 6 августа, количество заболевших вирусом превысило уже десять тысяч человек. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой китайские власти частично вернули в провинции ограничения, которые действовали во времена пандемии коронавируса. Предпринимается все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

2 Чикунгунья – что это за вирус? Чикунгунья – давно известный "комариный" вирус, он передается человеку от кровососущих насекомых. Ученые открыли его еще в 1950-е, обнаружив в странах Африки. Сообщается, что главные переносчики инфекции – комары рода Aedes, которые размножаются в условиях обильных осадков, высокой влажности и температуры. Поэтому чаще всего вспышки чикунгуньи случаются в странах и регионах с субтропическим климатом. Инфекция не передается от человека к человеку. Но при этом комар может укусить заболевшего, а затем передать вирус здоровому человеку. Также возможна передача заболевания от матери к ребенку в утробе. Кстати, с 2004 года количество вспышек лихорадки чикунгунья увеличилось – ученые объясняют это тем, что вирус мутировал и стал более удобным для переноса комарами.

3 Что за симптомы у вируса чикунгунья? Вирус чикунгунья может вызывать: лихорадку с температурой выше 40 градусов;

сильную боль в суставах, которые могут еще и опухать;

головную боль;

мышечную боль;

тошноту;

усталость;

сыпь на теле. Специфического лечения от чикунгуньи нет – врачи могут лишь снять симптомы определенными препаратами.

4 Насколько опасен вирус чикунгунья? На самом деле вирус чикунгунья не считается слишком опасным. В 95% случаев, выявленных в рамках нынешней вспышки, больные переносят инфекцию в легкой форме. Смертельных случаев не зафиксировано, но летальность лихорадки оценивается в 0,1%.