Что меняется в работе смартфона после его падения?

Специалисты МТС рассказали о последствиях и способах минимизировать риски

17 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Разбитый смартфон в мастерской по ремонту / Фото: fxquadro / ru.freepik.com

Падения – одна из самых распространенных причин поломок мобильных устройств. Специалисты МТС объяснили, как такие инциденты влияют на функциональность гаджетов и что можно сделать для предотвращения повреждений.

При частых падениях одно из самых очевидных последствий – царапины, трещины и сколы на корпусе и экране, которые ухудшают внешний вид устройства. Особенно опасно, если повреждается защитное стекло экрана, что увеличивает риск серьезных поломок и попадания внутрь гаджета влаги или пыли.

Кроме внешних дефектов могут быть и более серьезные внутренние повреждения. В этом случае ударная энергия передается на материнскую плату и другие важные компоненты телефона, что может привести к:

повреждению экрана, когда пиксели перестают работать, появляются пятна или полосы;

поломке ключевых чипов, таких как процессор или модем, что нарушает работу устройства и связь;

повреждению контактов между компонентами, что может повлиять на работу микрофона, динамиков, камеры и сенсора;

микротрещинам в платах и шлейфах, которые снижают надежность устройства.

Особое внимание стоит уделить аккумуляторам. Батареи телефонов восприимчивы к деформациям. При сильных ударах возможны внутренние короткие замыкания, что может привести к перегреву и даже возгоранию устройства. Это угрожает не только работоспособности телефона, но и безопасности пользователя.

Чтобы снизить риски повреждений, специалисты МТС рекомендуют:

Использовать защитные чехлы и стеклянные накладки.

Быть осторожными в ситуациях с высоким риском падений, например, во влажных помещениях или во время занятий спортом.

Класть телефон на устойчивую поверхность, подальше от краев.

При первых признаках повреждений (даже если они кажутся незначительными) обращаться в авторизованные сервисные центры для диагностики и ремонта.

Не игнорировать снижение функциональности устройства, так как это может свидетельствовать о внутренних повреждениях.

Частые падения телефона снижают его надежность и увеличивают вероятность дорогого ремонта или замены устройства.

Фото: ru.freepik.com