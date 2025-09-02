Что происходит на площади Свободы, которую перекрыли в Барнауле на четыре дня?

Движение транспорта здесь ограничили до 6 сентября

02 сентября 2025, 15:07, ИА Амител

Площадь Свободы перекрыли в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с 10:00 2 сентября перекрыли площадь Свободы. Проезд ограничили на участке проспекта Социалистического – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Это связано с проведением фестиваля "АМфест" – сейчас площадь готовят к мероприятию.

Кадрами с перекрытого участка поделился фотокорреспондент amic.ru. Судя по снимкам, сейчас рабочие устанавливают на площади металлические конструкции. На проезжей части стоят дорожные блоки.

Напомним, ограничения будут действовать до 18:00 6 сентября. В связи с этим движение общественного транспорта временно изменят. Так, автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№ 20 (в направлении пл. Спартака) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский и ул. Ползунова;

№ 55 (от пл. Победы) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;

№ 70р (от микрорайона Восточный) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;

№ 73р (к пл. Спартака) – через пр. Красноармейский и разворот на ул. Ползунова; обратно – без изменений;

№ 109, 109оп (от "Мебельной фабрики") – через пл. Спартака и пр. Красноармейский; обратно – без изменений;

№ 60 (от "Спартака-2") – через пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Красноармейский и ул. Пушкина; обратно – без изменений.

Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты, а также соблюдать правила дорожного движения.