Что происходит на площади Свободы, которую перекрыли в Барнауле на четыре дня?
Движение транспорта здесь ограничили до 6 сентября
02 сентября 2025, 15:07, ИА Амител
В Барнауле с 10:00 2 сентября перекрыли площадь Свободы. Проезд ограничили на участке проспекта Социалистического – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Это связано с проведением фестиваля "АМфест" – сейчас площадь готовят к мероприятию.
Кадрами с перекрытого участка поделился фотокорреспондент amic.ru. Судя по снимкам, сейчас рабочие устанавливают на площади металлические конструкции. На проезжей части стоят дорожные блоки.
Напомним, ограничения будут действовать до 18:00 6 сентября. В связи с этим движение общественного транспорта временно изменят. Так, автобусы будут ходить по следующим маршрутам:
-
№ 20 (в направлении пл. Спартака) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский и ул. Ползунова;
-
№ 55 (от пл. Победы) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;
-
№ 70р (от микрорайона Восточный) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;
-
№ 73р (к пл. Спартака) – через пр. Красноармейский и разворот на ул. Ползунова; обратно – без изменений;
-
№ 109, 109оп (от "Мебельной фабрики") – через пл. Спартака и пр. Красноармейский; обратно – без изменений;
-
№ 60 (от "Спартака-2") – через пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Красноармейский и ул. Пушкина; обратно – без изменений.
Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты, а также соблюдать правила дорожного движения.
16:31:09 02-09-2025
На набережной свои фестивали проводить не пробовали?
16:48:29 02-09-2025
Я знаю неплохое поле за Шадрино, оно идеально подходит для проведения фестивалей любого масштаба.
Просто не надо мешать городу жить нормальной жизнью.
Не надо создавать неудобства горожанам.