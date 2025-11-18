НОВОСТИОбщество

Что такое инициативное бюджетирование, с помощью которого преображается Барнаул?

Барнаульцы сами могут вносить проекты, чтобы сделать наш город лучше

18 ноября 2025, 10:10, ИА Амител

Сквер на улице Антона Петрова / Фото: amic.ru
Сквер на улице Антона Петрова / Фото: amic.ru

Сквер на улице Антона Петрова, стадионы в школах № 53 и 79, пешеходная зона на Потоке и дороги в жилых кварталах – это только несколько объектов, которые были благоустроены в Барнауле в рамках городского инициативного бюджетирования. Механизм продолжает действовать и жители Барнаула могут вносить свои инициативы, чтобы сделать наш город лучше. Что такое инициативное бюджетирование, как в него попасть и какие объекты уже привели в порядок с его помощью – в нашем материале.

1

Что такое инициативное бюджетирование?

Это когда граждане не только платят налоги, но и могут решать, на что тратить часть бюджетных средств. Группа жителей населенного пункта может предложить на обсуждение проекты благоустройства в рамках выделенных средств. Так люди привлекают внимание к проблемам, о которых администрация, возможно, не знает. При этом граждане участвуют в процессе от составления проектной документации до окончания работ, то есть полностью контролируют реализацию.

С 2022 года на территории всего городского округа – города Барнаула реализуются инициативные проекты, прошедшие отбор в городском конкурсе.

2

И кто платит за реализацию проектов?

Инициативное бюджетирование предполагает софинансирование. При этом из бюджета города на реализацию проекта может быть предусмотрено не более 95% всех расходов. Также предполагается вклад физических и юридических лиц. Остаток стоимости реализации инициативного проекта финансируется за счет поступлений инициативных платежей.
3

В первый раз слышу об инициативном бюджетировании. Какой последний проект по этому формату сделали?

Буквально на днях в Ленинском районе Барнаула по ул. Антона Петрова, 200, открыли новый сквер. Еще два года назад это была заброшенная территория с проваленными погребами, заросшая старыми кленами. Инициативная группа жителей обратилась с предложением разбить на этой территории сквер с красивыми дорожками, клумбами, установкой современных фонарей освещения.

Благоустройство сквера длилось два года. На первом этапе финансирование шло из средств городского бюджета и предпринимательского сообщества. А в 2025-м работы велись уже в рамках инициативного бюджетирования. Финансовое участие приняли и жители микрорайона: они захотели добавить в обновленный сквер элементы благоустройства.

4

Неужели и предприниматели участвовали в благоустройстве сквера?

Участвовали. Как сообщает пресс-служба администрации города, помогал в благоустройстве сквера в 2024 году Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. Владимира Мудрика, а в озеленении – торгово-производственная компания "СибТара".

В 2025 году участвовали в реализации проекта Барнаульский завод "АТИ", филиал Барнаульской теплосетевой компании АО "СГК-Алтай", "Алтайлесмаш", торговый дом "Комплекс Агро" и Барнаульский завод энергетического оборудования. Благодаря их участию были заложены две новые аллеи. Одна – в память о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, вторая – липовая, вдоль новой пешеходной зоны.

5

А сколько всего в Барнауле благоустроено объектов в рамках инициативного бюджетирования?

Всего за три года в Барнауле реализовано 80 инициативных проектов на общую сумму 150,1 млн рублей.

Так, в 2022 году в администрацию города поступило 22 инициативных проекта от девяти групп граждан и 13 органов ТОС. На реализацию инициатив населения было выделено из бюджета города 38,6 млн рублей, инициативных платежей от граждан и индивидуальных предпринимателей было внесено 2,3 млн рублей. В результате в городе появилось шесть многофункциональных детских и спортивных площадок, на четырех участках – уличное освещение, благоустроено пять мест массового отдыха горожан, шесть проектов направлены на благоустройство дорог.

В 2023 году было реализовано 26 проектов на общую сумму 52,3 млн рублей (46,8 млн выделено из бюджета города, 5,5 млн составили инициативные платежи горожан).

В 2024 году реализовано 33 проекта на сумму 61,7 млн руб. (из бюджета города – 53,6 млн, инициативные платежи горожан – 8,1 млн).

Таким образом, за три года благодаря этой программе в столице Алтайского края появилось:

  •  24 многофункциональные детские и спортивные площадки;
  • 26 новых и отремонтированных дорог;
  • 17 линий наружного освещения;
  •  1 этнокомплекс;
  • 10 мест массового отдыха;
  •  1 велосипедная дорожка;
  •  1 тротуар.

В 2024-2025 годы планируется реализовать 26 проектов на сумму 71,2 млн рублей (из бюджета города – 58 млн, софинансирование граждан – 13,2 млн рублей).

6

Расскажите подробно, какие проекты можно реализовать благодаря инициативному бюджетированию?

Обустройство дорог и тротуаров, наружного освещения, объектов для массового отдыха, общественных и культурно-массовых мероприятий, детских площадок и многое другое.
7

Кто может стать участником инициативного бюджетирования?

Инициаторами может выступать группа жителей города Барнаула численностью не менее десяти граждан. Все они должны достичь восемнадцатилетнего возраста. А также инициаторами могут стать органы территориального общественного самоуправления, деятельность которых осуществляется на территории города Барнаула.
8

Когда и куда подать проекты?

В этом году прием заявок уже окончен. Но можно подать заявку в следующем.

Организатор конкурса – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула.

9

Где узнать подробности?

Консультации по вопросам участия в конкурсе инициативных проектов можно получить по телефону 371-647:

  • пн-чт – с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48;
  • пт – с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48.

А также – на официальном сайте города в разделе "Инициативное бюджетирование".

Сквер в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле открыли обновленный сквер на улице Антона Петрова. Фото

Это уже второй новый сквер за последний месяц в столице края
НОВОСТИОбщество


 

Барнаул

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров