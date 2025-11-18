Что такое инициативное бюджетирование, с помощью которого преображается Барнаул?

Это когда граждане не только платят налоги, но и могут решать, на что тратить часть бюджетных средств. Группа жителей населенного пункта может предложить на обсуждение проекты благоустройства в рамках выделенных средств. Так люди привлекают внимание к проблемам, о которых администрация, возможно, не знает. При этом граждане участвуют в процессе от составления проектной документации до окончания работ, то есть полностью контролируют реализацию.

С 2022 года на территории всего городского округа – города Барнаула реализуются инициативные проекты, прошедшие отбор в городском конкурсе.