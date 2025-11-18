Что такое инициативное бюджетирование, с помощью которого преображается Барнаул?
Барнаульцы сами могут вносить проекты, чтобы сделать наш город лучше
18 ноября 2025, 10:10, ИА Амител
Сквер на улице Антона Петрова, стадионы в школах № 53 и 79, пешеходная зона на Потоке и дороги в жилых кварталах – это только несколько объектов, которые были благоустроены в Барнауле в рамках городского инициативного бюджетирования. Механизм продолжает действовать и жители Барнаула могут вносить свои инициативы, чтобы сделать наш город лучше. Что такое инициативное бюджетирование, как в него попасть и какие объекты уже привели в порядок с его помощью – в нашем материале.
Что такое инициативное бюджетирование?
Это когда граждане не только платят налоги, но и могут решать, на что тратить часть бюджетных средств. Группа жителей населенного пункта может предложить на обсуждение проекты благоустройства в рамках выделенных средств. Так люди привлекают внимание к проблемам, о которых администрация, возможно, не знает. При этом граждане участвуют в процессе от составления проектной документации до окончания работ, то есть полностью контролируют реализацию.
С 2022 года на территории всего городского округа – города Барнаула реализуются инициативные проекты, прошедшие отбор в городском конкурсе.
И кто платит за реализацию проектов?
В первый раз слышу об инициативном бюджетировании. Какой последний проект по этому формату сделали?
Буквально на днях в Ленинском районе Барнаула по ул. Антона Петрова, 200, открыли новый сквер. Еще два года назад это была заброшенная территория с проваленными погребами, заросшая старыми кленами. Инициативная группа жителей обратилась с предложением разбить на этой территории сквер с красивыми дорожками, клумбами, установкой современных фонарей освещения.
Благоустройство сквера длилось два года. На первом этапе финансирование шло из средств городского бюджета и предпринимательского сообщества. А в 2025-м работы велись уже в рамках инициативного бюджетирования. Финансовое участие приняли и жители микрорайона: они захотели добавить в обновленный сквер элементы благоустройства.
Неужели и предприниматели участвовали в благоустройстве сквера?
Участвовали. Как сообщает пресс-служба администрации города, помогал в благоустройстве сквера в 2024 году Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. Владимира Мудрика, а в озеленении – торгово-производственная компания "СибТара".
В 2025 году участвовали в реализации проекта Барнаульский завод "АТИ", филиал Барнаульской теплосетевой компании АО "СГК-Алтай", "Алтайлесмаш", торговый дом "Комплекс Агро" и Барнаульский завод энергетического оборудования. Благодаря их участию были заложены две новые аллеи. Одна – в память о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, вторая – липовая, вдоль новой пешеходной зоны.
А сколько всего в Барнауле благоустроено объектов в рамках инициативного бюджетирования?
Всего за три года в Барнауле реализовано 80 инициативных проектов на общую сумму 150,1 млн рублей.
Так, в 2022 году в администрацию города поступило 22 инициативных проекта от девяти групп граждан и 13 органов ТОС. На реализацию инициатив населения было выделено из бюджета города 38,6 млн рублей, инициативных платежей от граждан и индивидуальных предпринимателей было внесено 2,3 млн рублей. В результате в городе появилось шесть многофункциональных детских и спортивных площадок, на четырех участках – уличное освещение, благоустроено пять мест массового отдыха горожан, шесть проектов направлены на благоустройство дорог.
В 2023 году было реализовано 26 проектов на общую сумму 52,3 млн рублей (46,8 млн выделено из бюджета города, 5,5 млн составили инициативные платежи горожан).
В 2024 году реализовано 33 проекта на сумму 61,7 млн руб. (из бюджета города – 53,6 млн, инициативные платежи горожан – 8,1 млн).
Таким образом, за три года благодаря этой программе в столице Алтайского края появилось:
- 24 многофункциональные детские и спортивные площадки;
- 26 новых и отремонтированных дорог;
- 17 линий наружного освещения;
- 1 этнокомплекс;
- 10 мест массового отдыха;
- 1 велосипедная дорожка;
- 1 тротуар.
В 2024-2025 годы планируется реализовать 26 проектов на сумму 71,2 млн рублей (из бюджета города – 58 млн, софинансирование граждан – 13,2 млн рублей).
Расскажите подробно, какие проекты можно реализовать благодаря инициативному бюджетированию?
Кто может стать участником инициативного бюджетирования?
Когда и куда подать проекты?
В этом году прием заявок уже окончен. Но можно подать заявку в следующем.
Организатор конкурса – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула.
Где узнать подробности?
Консультации по вопросам участия в конкурсе инициативных проектов можно получить по телефону 371-647:
- пн-чт – с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48;
- пт – с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48.
А также – на официальном сайте города в разделе "Инициативное бюджетирование".
Комментарии 0