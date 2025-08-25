По данным ученых, это была самая мощная вспышка за последние два месяца

25 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Кадры солнечной вспышки / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Вспышку необычайно большой мощности зафиксировали на Солнце. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Подчеркивается, что это самая сильная вспышка, которую наблюдали ученые с 20 июня этого года.

О том, опасна ли эта вспышка и вызовет ли она магнитную бурю, – в материале amic.ru.

1 Что за мощную вспышку зафиксировали на Солнце 25 августа? По данным лаборатории, астрономическое событие достигло балла M4.6. Другими словами, по мощности вспышка относится к четвертой категории из пяти возможных. Максимальный выброс энергии зафиксировали в 08:24 по московскому времени. Подчеркивается, что активность Солнца начала увеличиваться еще на прошлой неделе. «Событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. На прошлой неделе, еще находясь на обратной стороне, эти центры произвели несколько очень сильных выбросов плазмы, которые, по данным наблюдений, тогда ушли в сторону планеты Марс», – говорится в сообщении.

2 Насколько опасна эта вспышка для Земли? По словам ученых, эта вспышка, скорее всего, не создаст никакой угрозы для нашей планеты. «В настоящий момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли», – говорится в сообщении. При этом специалисты подчеркивают, что сам факт возросшей солнечной активности вызывает беспокойство.