Солнечный ветер, вызванный огромной корональной дырой, скоро достигнет нашей планеты

07 августа 2025, 12:29, ИА Амител

Корональная дыра на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Об очередном ухудшении геомагнитной обстановки на Земле предупреждают ученые. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже 8 августа на нашу планету начнет влиять гигантская корональная дыра на Солнце.

О том, какой мощности может достигнуть надвигающаяся магнитная буря и сколько она продлится, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 8 августа на Землю обрушится магнитная буря? Да. Согласно прогнозу , опубликованному на сайте лаборатории, вероятность магнитной бури в пятницу, 8 августа, очень высока – 70%. Ранее ученые объясняли, что причина грядущих геомагнитных возмущений – корональная дыра на Солнце. Солнечный ветер, выпущенный этим объектом, набирает скорость и приближается к Земле. Сообщается, что уже к 8 августа скорость достигнет 600–700 км/с. «На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли. Пик сопутствующих геомагнитных возмущений ожидается в ближайшие пятницу и субботу», – говорится в сообщении Так что с 8 августа магнитосфера Земли перейдет в возбужденное состояние.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 8 августа 2025 года? При этом ученые дают сдержанные прогнозы: по их данным, магнитная буря, скорее всего, пройдет для нашей планеты в щадящем режиме. Из прогноза следует, что пик магнитной бури придется на промежуток между 06:00 и 09:00 по московскому времени. В этот период сила геоударов будет достигать уровня G2 – это признак средней магнитной бури. При этом ученые допускают, что магнитная буря может оказаться и мощнее. «Тем не менее в некоторых вариантах расчета, хотя и относительно маловероятных, допускается выход на бури категории G3 (сильные события третьего уровня по пятибалльной шкале)», – говорится в сообщении лаборатории

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Геомагнитные удары стихнут во второй половине дня, следует из прогноза. Тем не менее уже в субботу, 9 августа, космическая непогода продолжится. Лишь после 15:00 субботы магнитосфера перейдет в спокойное состояние, говорится в прогнозе. Впрочем, магнитные бури прогнозируются довольно сложно, а потому сценарий всегда может оказаться хуже или лучше.