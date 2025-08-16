Вероятно, планета получит серию геомагнитных ударов из-за роста корональной дыры на Солнце

16 августа 2025

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На обращенной к Земле стороне Солнца уже несколько дней растет крупная корональная дыра. За последние 24 часа она увеличилась примерно на 50%. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в области дыры должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. В связи с этим в СМИ начала распространяться информация о сильной магнитной буре, которая может настигнуть планету и существенно повлиять на самочувствие метеопатов: вызывать недомогание, головокружение, тошноту или обострение хронических заболеваний.

О том, может ли магнитная буря накрыть Землю 16 августа 2025 года и сколько она продлится.

Правда ли, что 16 августа на Землю обрушится магнитная буря?

Нет. Геомагнитная обстановка на планете в течение дня будет спокойной. Согласно прогнозам специалистов, вероятность такого сценария равна 82%. В то же время возможность возникновения возмущений в магнитосфере оценивают в 15%, а их переход в сильные магнитные бури – в 3%.

Следовательно, магнитные бури сутки 16 августа 2025 года не будут беспокоить Землю.

Какой мощности достигнут геомагнитные возмущения 16 августа 2025 года?

Максимальная мощность колебаний в магнитосфере Земли превысила два балла в 00:00 по московскому времени. Это был пик возмущений, который продолжался до 03:00. До конца дня их сила будет держаться на уровне 1,5 балла.

Какова вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня?

Сутки 17 августа планету не будут терзать геомагнитные возмущения: мощность колебаний в магнитосфере, по предварительным данным, также составит 1,5 балла. Однако риск возникновения магнитных бурь значительно увеличится 18 августа. По информации ученых, он составляет 41%. Вероятность спокойной обстановки в магнитном поле Земли оценивают в 44%, а возмущенной – в 15%. Но сказать точно, будет ли геомагнитный шторм в этот день, пока нельзя – любой прогноз его возникновения лишь предварителен.

Как защититься от магнитной бури?

Как заявляют врачи, влияние магнитных бурь на организм человека еще не доказано учеными. Медики утверждают, что ничего особенного делать не нужно: достаточно просто соблюдать режим сна и питания, больше двигаться и дышать свежим воздухом, а также пить достаточное количество воды и не злоупотреблять вредными привычками.