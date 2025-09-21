"Чуть ли не кидались под машины". Подростки пытались мыть авто, нарушая ПДД в Барнауле

Патрульная машина разогнала ребят

21 сентября 2025, 08:25, ИА Амител

В Барнауле жители заметили опасную ситуацию на дорогах. Вечером 18 сентября в районе улиц Малахова и Балтийской мальчишки зарабатывали на мойке стекол автомобилей, практически кидаясь под машины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в какой-то момент патрульная машина проезжала мимо и разогнала ребят, но спустя время они вернулись на то же место.

Очевидцы отмечают, что подобное поведение не только создает угрозу для самих подростков, но и может привести к аварийным ситуациям.

"Это небезопасно!" – подчеркнула участница сообщества Виктория, поделившаяся тревожной информацией.

