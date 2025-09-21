"Чуть ли не кидались под машины". Подростки пытались мыть авто, нарушая ПДД в Барнауле
Патрульная машина разогнала ребят
21 сентября 2025, 08:25, ИА Амител
В Барнауле жители заметили опасную ситуацию на дорогах. Вечером 18 сентября в районе улиц Малахова и Балтийской мальчишки зарабатывали на мойке стекол автомобилей, практически кидаясь под машины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, в какой-то момент патрульная машина проезжала мимо и разогнала ребят, но спустя время они вернулись на то же место.
Очевидцы отмечают, что подобное поведение не только создает угрозу для самих подростков, но и может привести к аварийным ситуациям.
"Это небезопасно!" – подчеркнула участница сообщества Виктория, поделившаяся тревожной информацией.
Ранее в Барнауле мужчина избил подростка на самокате после наезда на женщину.
09:24:06 21-09-2025
Они там стабильно прыгают…
10:30:15 21-09-2025
Так сотрудникам на патрульной машине нужно было не разгонять, а задержать подростов с целью проведения разъяснительной работы с родителями и их ошкурения.
13:06:33 21-09-2025
Что за "беззубое" - разогнала ребят? Должны привезти в участок и вызвать родителей. А то собъет добропорядочный гражданин этих недоумков и еще будет выплачивать компенсацию родителям и ремонт авто за свой счет. Бездействие представителей власти провоцирует правонарушения.
15:56:38 21-09-2025
Подростки хотят работать. Кто им поможет устроиться? Кто курирует вопрос, какие службы в Барнауле? Как несовершеннолетним начать трудовую деятельность и таким образом материально помогать своей семье? Ведь они не пошли воровать и делать закладки, они стремятся получить деньги честным трудом.
17:24:27 21-09-2025
Гость (15:56:38 21-09-2025) Подростки хотят работать. Кто им поможет устроиться? Кто кур... так они и этим тоже занимаются, просто в свободное от выклянчивание денег из автовладельцев. Разговаривать с этими упырями, которые портят мне оптику невозможно, пинка дать, так потом сама виновата буду, и что делать.
17:30:14 22-09-2025
Гость (15:56:38 21-09-2025) Подростки хотят работать. Кто им поможет устроиться? Кто кур...
Все вам кто-то должен...
14:40:20 22-09-2025
и у Галактики под колёса кидаются