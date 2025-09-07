CNN: Встреча Трампа и Си Цзиньпина возможна на саммите АТЭС в Южной Корее

Инициатива обсуждается на фоне обострения торговых отношений между странами

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщает о возможности встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Южной Корее (31 октября – 1 ноября).

Переговоры о проведении двусторонней встречи активно ведутся, но конкретные договоренности пока не достигнуты.

Инициатива обсуждается на фоне обострения торговых отношений между странами после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

Весной Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины, а временное перемирие, достигнутое в июне, оказалось под угрозой срыва. По мнению американских чиновников, встреча лидеров может помочь разблокировать переговоры по торговым и инвестиционным вопросам.

Саммит АТЭС, проходящий в этом году в Южной Корее, рассматривается как нейтральная площадка для диалога. Ранее Си Цзиньпин приглашал Трампа с визитом в Китай, на что президент США ответил согласием.