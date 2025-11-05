Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в России свои товарные знаки
Процедуру регистрации товарных знаков прошли компании The Coca-Cola Company и Starbucks
05 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
Американские компании Starbucks и The Coca-Cola Company зарегистрировали в России свои товарные знаки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента, Sturbucks зарегистрировала товарный знак в виде логотипа с лицом девушки. Заявка на регистрацию знака была подана в ведомство в мае 2024 года, в ноябре 2025-го Роспатент одобрил регистрацию. Товарный знак будет действовать до 2034 года.
«Под этим знаком компания может оказывать услуги кофе-баров, а также администрировать программу лояльности потребителей. Однако с марта 2022 года Starbucks объявила о приостановке работы своих кофеен в России – на тот момент в стране работало более 100 заведений. Позднее вместо Starbucks были открыты кофейни Stars Сoffee», – пишет издание.
Также ТАСС передает, что свои товарные знаки в РФ зарегистрировала и американская компания The Coca-Cola Company. Речь идет о брендах "Кока-Кола" и "Спрайт". Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в апреле 2025 года.
Под данными знаками компания может продавать безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Товарный знак "Кока-Кола" также зарегистрирован для пива. Оба знака будут действительными в течение десяти лет.
Напомним, что The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России также в марте 2022 года. Однако на прилавках магазинов можно найти оригинальную "колу", произведенную за рубежом.
Ранее стало известно, какие компании могут совсем скоро вернуться в Россию: от Apple до McDonald’s.
20:55:54 05-11-2025
Быстрее бы вернулся макдак. Вкусно и точка -помойка, накроется медным тазом
10:33:13 06-11-2025
Ер (20:55:54 05-11-2025) Быстрее бы вернулся макдак. Вкусно и точка -помойка, накроет... абсолютно такая же тошниловка
21:54:38 05-11-2025
Starbucks как покупал так и покупаю в США так как то что нам привозили их представители далеко от оригинала. Покупка в Лос-Анжелесе 1 кг кофе в зернах (или молотого) Starbucks с доставкой нашей компанией СДЭК глобал до двери квартиры обходится примерно в полторы тысячи рублей. Т.Е. приммерно сопоставимо с ценой кофе который стоит на полках в наших сетях других марок. Обычная кофемашина дома творит чудеса. По кофейням ходить не нужно. Пью это кофе дома и угощаю родственников и друзей.
07:30:13 06-11-2025
Гость (21:54:38 05-11-2025) Starbucks как покупал так и покупаю в США так как то что нам... ЭТО кофе, лучше и не скажешь
10:36:24 06-11-2025
Гость (21:54:38 05-11-2025) Starbucks как покупал так и покупаю в США так как то что нам... у Старбакс самый отвратный кофе. пила его много где и даже в наших местных кофейнях можно найти сильно лучше.
22:57:05 05-11-2025
Компании продляют заявки на свои товарные знаки чтобы никто не смог забрать их себе. Жаль, что редактору риановости это сложно понять
06:06:55 06-11-2025
Гость (22:57:05 05-11-2025) Компании продляют заявки на свои товарные знаки чтобы никто ...
сам придумал или подсказал кто?