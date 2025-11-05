Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в России свои товарные знаки

Процедуру регистрации товарных знаков прошли компании The Coca-Cola Company и Starbucks

05 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Coca-Cola и Sprite в магазине / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Американские компании Starbucks и The Coca-Cola Company зарегистрировали в России свои товарные знаки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента, Sturbucks зарегистрировала товарный знак в виде логотипа с лицом девушки. Заявка на регистрацию знака была подана в ведомство в мае 2024 года, в ноябре 2025-го Роспатент одобрил регистрацию. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

«Под этим знаком компания может оказывать услуги кофе-баров, а также администрировать программу лояльности потребителей. Однако с марта 2022 года Starbucks объявила о приостановке работы своих кофеен в России – на тот момент в стране работало более 100 заведений. Позднее вместо Starbucks были открыты кофейни Stars Сoffee», – пишет издание.

Также ТАСС передает, что свои товарные знаки в РФ зарегистрировала и американская компания The Coca-Cola Company. Речь идет о брендах "Кока-Кола" и "Спрайт". Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в апреле 2025 года.

Под данными знаками компания может продавать безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Товарный знак "Кока-Кола" также зарегистрирован для пива. Оба знака будут действительными в течение десяти лет.

Напомним, что The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России также в марте 2022 года. Однако на прилавках магазинов можно найти оригинальную "колу", произведенную за рубежом.

