Цветы, которые не вянут. Как юрист из Барнаула превратила хобби в успешный бизнес

Мастер керамической флористики создает для заповедников и национальных парков точные копии краснокнижных растений

04 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Украшения Инны Зуевой. Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Когда в 2015 году юрист крупной барнаульской компании Инна Зуева сказала, что увольняется, чтобы лепить цветы из полимерной глины, коллеги ее отговаривали и даже крутили у виска. Решение выглядело, мягко говоря, неожиданным. Ни бизнес-плана, ни уверенности, что хобби превратится в источник дохода. Только внутренняя убеждённость: нужно идти за тем, что действительно вдохновляет. Сегодня у Инны своя школа керамической флористики "Первоцвет", персональные выставки в музеях Барнаула, партнерские проекты с государственными заповедниками и сотни учеников, для которых творчество тоже стало важной частью жизни.

От хобби к призванию

Творчеством Инна увлеклась еще в детстве. Макраме, вышивка, лепка, вязание – ей покорялось все. Но именно полимерная глина стала тем материалом, с которым она нашла особую связь. Впервые изделия из нее увидела по телевизору в 2013 году и загорелась: уже через несколько месяцев на курсах в Новосибирске освоила сложную технику и начала создавать реалистичные, будто живые цветы, ягоды и интерьерные композиции.

Сначала для успешного юриста это было хобби и отдушина. Результатами своих трудов Инна делилась в соцсетях. Вскоре пошли заказы и поступило приглашение провести первый мастер-класс. Количество подписчиков росло, а спать мастерице приходилось все меньше. Когда творчество стало занимать больше времени, чем основная работа, она решила: пора что-то менять.

"Уйти в свободное плавание из профессии, которую знаешь, где всё стабильно – непросто, но семья меня поддержала. Помог и Центр занятости Барнаула: я прошла переобучение, защитила проект и получила грант на запуск своего дела. Поддержку оказал также центр "Мой бизнес" – бесплатные курсы, встречи с экспертами, практические советы. Все это дало не только знания, но и уверенность: все получится", – вспоминает Инна.

Мастерица решила сфокусироваться не на продаже изделий, а на обучении. Мастер-классы для детей и взрослых стали основным источником ее дохода. Женщина делилась своими знаниями, вдохновляла других. Так, на свет в мастерской начали рождаться первые украшения учеников в виде цветов и ягод Алтая, будуарные куклы, елочные игрушки и "чудики" – забавные авторские персонажи, которых дети лепят с восторгом.

Клубника из полимерной глины. Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

3D-модели краснокнижных растений и выставки

Особое место в творчестве Инны занимают коллекции растений для заповедников и национальных парков. Первое предложение о сотрудничестве поступило в 2018 году от Тигерекского заповедника. Из керамики требовалось создать альтернативный гербарий краснокнижных растений: точные копии дикого пиона, стеллеропсиса алтайского, высокогорных огоньков и др.

Несколько раз Инна ездила в экспедиции в заповедники, фотографировала, делала замеры. Задание было не из простых, но результат превзошел все ожидания заказчика. Вскоре заказы поступили от Алтайского биосферного заповедника и Национального парка "Салаир".

"Это очень кропотливая работа. Только на создание венериного башмачка ушел почти месяц. Нужно было точно передать каждую деталь, каждый изгиб. Это научная реконструкция, только в художественной форме. Я создаю 3D-модели растений, чтобы люди могли изучать их, не вредя природе, чтобы туристы знали, как выглядят краснокнижные растения и не наносили им урон. Так творчество становится просветительством", – говорит мастерица.

Работы Инны Зуевой. Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Эти и другие работы Зуевой выставлялись во многих музеях Барнаула, а в 2024 году в "Гмилике" впервые состоялась персональная выставка Инны – "Фарфоровый сад". Сегодня, глядя на свой путь от успешного юриста до известного мастера, чьи работы выставляются в музеях и используются в научных целях, Инна видит в нем особый смысл.

"Ни разу не пожалела о своем выборе. Мой фарфоровый сад растет уже десять лет и, в отличие от настоящего, никогда не увянет. Это как метафора правильного выбора в жизни — когда идешь за своим призванием, создаешь нечто вечное", – заключила Инна.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.