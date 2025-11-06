За борщевик на дачных участках с 2026 года будут штрафовать до 700 тысяч рублей

Размер санкций при этом регионы смогут устанавливать самостоятельно

06 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта 2026 года в России введут крупные штрафы за несвоевременную борьбу с борщевиком и другими опасными растениями. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

По новым правилам, владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать борщевик и схожие виды, наносящие вред почве и экосистемам. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

Размер санкций при этом регионы смогут устанавливать самостоятельно, исходя из местных условий.

«Все для того, чтобы защитить землю и ее плодородие», – подчеркнул Колунов.

Ранее президент Владимир Путин утвердил закон, который обязывает владельцев земельных участков самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Законопроект приняли для ограничения распространения в России опасных инвазивных растений.