За борщевик на дачных участках с 2026 года будут штрафовать до 700 тысяч рублей
06 ноября 2025, 17:45, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в России введут крупные штрафы за несвоевременную борьбу с борщевиком и другими опасными растениями. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.
По новым правилам, владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать борщевик и схожие виды, наносящие вред почве и экосистемам. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.
Размер санкций при этом регионы смогут устанавливать самостоятельно, исходя из местных условий.
«Все для того, чтобы защитить землю и ее плодородие», – подчеркнул Колунов.
Ранее президент Владимир Путин утвердил закон, который обязывает владельцев земельных участков самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Законопроект приняли для ограничения распространения в России опасных инвазивных растений.
17:57:19 06-11-2025
Кто и зачем культивировал этот борщевик? И почему граждане должны с ним бороться?
17:58:31 06-11-2025
Инициатива по распространению борщевика принадлежала Иосифу Сталину и была активно продолжена Никитой Хрущёвым. Вот их и штрафуйте.
Садоводам же государство должно выплачивать компенсации за моральный и материальный вред, ибо государство эту беду садоводам и подарило. Пусть чиновники ходят по участкам и выкапывают этот борщевик.
18:00:01 06-11-2025
Вдоль дорог борщевик косят пару раз за лето. Этого мало. Кого штрафовать?
18:18:17 06-11-2025
Около Михайловского кладбища всё поле заросло борщевиком. Он летит на могилы и вырастает целый лес. Мы уже не знаем как бороться. Ездим 2 - 3 раза лето/осень, выкапываем, травим - всё бесполезно. Закрыли всё плиткой - всё равно пробил и вылез. И никто на поле его не убирает. Может нам и с поля его убирать?
20:37:42 06-11-2025
Гость (18:18:17 06-11-2025) Около Михайловского кладбища всё поле заросло борщевиком. Он...
Аналогичная ситуация в Бобровке. Поле у пристани, напротив садоводства, по соседству с кладбище ,полностью в борщевике. Никто его не скашивает. Территория эта не принадлежит садоводству, администрации Первомайского района дела нет. Вот и летят семена и в сады, и на участки сельчан, и на кладбище. А по протоке Оби плывут и еще дальше...
18:26:29 06-11-2025
700 тысяч это для юридических лиц. Для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей.
18:44:39 06-11-2025
Ещё надо за одуванчики и этот, который не слаще редьки!
21:32:18 06-11-2025
ПДЖдите... кто ЭТО распространил а люди плати штрафы??? ну ваще
09:12:37 07-11-2025
«Все для того, чтобы защитить землю и ее плодородие», – подчеркнул Колунов. --- ха-ха-ха
10:51:44 07-11-2025
Гость (09:12:37 07-11-2025) «Все для того, чтобы защитить землю и ее плодородие», – подч... я сначала прочитал Клоунов))))
09:44:39 07-11-2025
Опять большевики "бомбу подложили"?