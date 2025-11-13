В домашних условиях этап вегетации можно сымитировать посредством стратификации

13 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Подготовить семена к предстоящему дачному сезону – провести их карантин и стратификацию – необходимо заранее, пишет transsibinfo.com со ссылкой на канал "Огородница".

Как рассказала опытная дачница, многие декоративные, плодовые, а также редкие однолетние культуры требуют прохождения влажного и холодного периода для пробуждения.

«Природа заложила этот механизм, чтобы семена не проросли преждевременно под осенними дождями, погибнув при первых морозах. В домашних условиях такой этап вегетации можно сымитировать посредством стратификации», – пояснила она.

Что такое стратификация и зачем она нужна?

Еще в XIX веке ученые выяснили, что низкие температуры (от +1 до +5 градусов) и высокая влажность разрушают вещества, тормозящие рост, такие как абсцизовая кислота. Это дает сигнал к активации фитогормонов (например, гиббереллинов), запускающих процесс роста.

Без стратификации некоторые семена просто не проснутся, а если и взойдут, то будут слабыми.

Какие культуры требуется подвергнуть стратификации?

Яблоня, груша, слива, вишня, облепиха, жимолость.

Пионы, хосты, лаванда, дельфиниумы, примулы, аквилегии.

Мята, мелисса, розмарин, лаванда.

Петрушка, сельдерей, морковь.

Инструкция

Используйте чистый песок, вермикулит либо слегка влажные ватные диски или салфетки. Смешайте семена с этим субстратом, сложите в контейнер с крышкой либо пакет с застежкой и поместите в овощное отделение холодильника на 3–12 недель – точный срок определяется видом растений.

Время от времени осматривайте посевы на плесень. Как только появятся признаки прорастания, семена готовы к посадке.

