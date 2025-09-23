Наиболее подходящими для заморозки считаются зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, морковь, стручковая фасоль

23 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Фрукты. Овощи. Мясо / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Современные морозильные камеры позволяют сохранить дары природы с минимальной потерей вкуса и витаминов, экономя время на приготовление заготовок. Однако важно знать, что не все овощи одинаково хорошо переносят заморозку, а сам процесс требует соблюдения определенных правил. Обо всех тонкостях заморозки рассказало издание transsibinfo.

Наиболее подходящими для заморозки считаются зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, морковь, стручковая фасоль, кукуруза, шпинат, болгарский перец, тыква, кабачки и баклажаны.

Перед заморозкой овощи нужно тщательно подготовить: отобрать только свежие и спелые экземпляры, нарезать их одинаковыми кусочками для равномерного промерзания.

Для большинства овощей рекомендуется бланширование – кратковременное опускание в кипящую воду на две-три минуты с последующим резким охлаждением в ледяной воде. Эта процедура помогает сохранить цвет, вкус и питательные вещества. После бланширования овощи необходимо хорошо просушить.

Для упаковки лучше использовать герметичные контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Чтобы овощи не слипались в комок, можно предварительно разложить их в один слой на подносе и подморозить в течение одного-двух часов, а уже затем пересыпать в постоянную тару.

Важно максимально удалить воздух из упаковки и подписать содержимое с указанием даты заморозки. Хранить овощи следует при температуре -18°C и ниже, где они сохраняют свои качества до года.

Правильно замороженные овощи станут отличным подспорьем в зимний период, позволяя готовить вкусные и полезные блюда с минимальными усилиями.