Дачные автобусы перестанут возить барнаульцев с 5 октября
Это связано с уменьшением числа пассажиров и надвигающимся похолоданием
05 октября 2025, 11:30, ИА Амител
В Барнауле садоводческие автобусные маршруты завершат свой рабочий сезон 5 октября. С 6 октября транспорт уже не будет выходить на линию. Об этом сообщили в администрации города.
Как уточнили в мэрии, такое решение приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды. В ближайшие выходные на Барнаул обрушится резкое похолодание, а также дождь и мокрый снег. Кроме того, пассажиров на садоводческих автобусах стало меньше. Об этом рассказали в МБУ "Центртранс".
Напомним, дачный сезон в краевой столице стартовал 25 апреля. 22 автобуса ездили по 15 сезонным маршрутам: 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151.
11:40:23 02-10-2025
Вредители из АДминистрации города! Вы там уху не ели? А ничего что после кратковременного похолодания уже через неделю будет потепление? А люди ещё с садов не всё убрали
12:19:26 02-10-2025
Гость (11:40:23 02-10-2025) Вредители из АДминистрации города! Вы там уху не ели? А ниче... Шевелиться надо было...
12:16:59 02-10-2025
118 и так и до 5 сентября не ходили - люди ездят как попало и на чем могут
гнать пора всех этих дармоедов а руководство наказывать
14:58:48 02-10-2025
"пассажиров на садоводческих автобусах стало меньше" Дааааа? Взять бы того, кто такое придумал и запихать (если влез бы) в 119 что туда, что обратно. До 12-го же обещали. Низкий вам поклон от всех садоводов!
19:28:46 03-10-2025
118 ходил один лютая дичь
11:47:27 05-10-2025
У нас в садоводстве свет отрубают с 1-го октября по апрель. Тоже не айс. Типа линии старые, обледенение и такое всё... Надзорные органы запретили. Работа на даче есть всегда, пока не лег снег.
12:12:17 05-10-2025
вааще по фиг. а на другие маршруты эти автобусы выйдут? мичуринцы не интересуют.
12:12:22 05-10-2025
По состоянию работ с общественным транспортом что краевая, что городская заслуживают поздравления с днём мучителя. Были неправильное предложение пересадить чиновников на отечественный автопром, нужно обеим администрациям оставить только спецтранспорт. Пусть их на поливочных или кунгах ремонтников подвозят, а так вэлкам на общественный транспорт в люди так сказать на прямую линию
15:03:26 05-10-2025
Гость (12:12:22 05-10-2025) По состоянию работ с общественным транспортом что краевая, ч... Предложение пересадить администрации на ОТ правильное. А за опоздания на работу увольнять к чертям, пусть администрируют на кухне дома.