Дачные автобусы перестанут возить барнаульцев с 5 октября

Это связано с уменьшением числа пассажиров и надвигающимся похолоданием

05 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле садоводческие автобусные маршруты завершат свой рабочий сезон 5 октября. С 6 октября транспорт уже не будет выходить на линию. Об этом сообщили в администрации города.

Как уточнили в мэрии, такое решение приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды. В ближайшие выходные на Барнаул обрушится резкое похолодание, а также дождь и мокрый снег. Кроме того, пассажиров на садоводческих автобусах стало меньше. Об этом рассказали в МБУ "Центртранс".

Напомним, дачный сезон в краевой столице стартовал 25 апреля. 22 автобуса ездили по 15 сезонным маршрутам: 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151.