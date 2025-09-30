Мокрый снег, гололед и усиление ветра. Непогода настигнет Алтайский край с 1 по 6 октября

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок

30 сентября 2025, 13:52, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае с 1 по 6 октября ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу, на территории региона пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Возможны гололедные явления. Об этом сообщили в РСЧС.

На дорогах местами гололедица, установится временный снежный покров. Ветер в регионе усилится до 20 м/с.

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными, а также советуют воздержаться от дальних поездок.

«При сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, обходить слабо закрепленные конструкции. Соблюдать требования пожарной безопасности», – предупреждают спасатели жителей края.

РСЧС напоминает: в чрезвычайных ситуациях необходимо обратиться в экстренные службы по телефону 112.