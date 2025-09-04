Даванков назвал "пустым доносом" жалобу Мизулиной на концерт Крида
По его мнению, странно предъявлять претензии за коммерческое мероприятие
04 сентября 2025, 17:17, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков раскритиковал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину за ее жалобу на концерт музыканта Егора Крида в "Лужниках". В своем Telegram-канале он заявил, что так и не нашел разврата, на который жаловались общественники.
«Обычный концертный номер, в стиле артиста. И обычный пустой донос Лиги безопасного интернета», – заявил Даванков.
Он добавил, что видит большую разницу между коммерческими и бюджетными концертами – когда на последние выделяются огромные деньги, это может стать поводом провести проверку. Даванков напомнил, что такой случай был с певцом Shaman (Ярослав Дронов), который получил 16 млн рублей за выступление в Оренбурге. Однако в такой ситуации это необходимо, чтобы понять, правильно ли тратить бюджет на концерт, когда в стране денег "явно не хватает".
«Но если концерт коммерческий и люди сами заплатили за билет – претензии предъявлять максимально странно. Если что-то оскорбляет – на это можно не ходить или не смотреть. Отнимать время доносами у тех, кто должен заниматься реальными преступниками, – просто недопустимо. У правоохранительных органов есть задачи поважнее», – добавил Даванков.
Напомним, что конфликт между Мизулиной и Кридом произошел из-за концерта артиста в "Лужниках", который прошел 30 августа. Выступление, собравшее более 80 тысяч зрителей, содержало не только песни, но и "пикантный" момент, во время которого Крид поцеловал одну из танцовщиц.
ну как странно....
IOWA же "кинули страйк" из-за её нарядов...
17:35:57 04-09-2025
Пральна.. тетка не тем занимаеся
09:38:14 05-09-2025
Ну допустим даже не пустой, но Мизулина комитетчик по безопасному интернету, а Егорка во яву был уподоблен. Или Мизулина ужа Папой Римским стала?