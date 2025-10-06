"Доставай гробовые". В Барнауле мошенник требовал с пенсионерки деньги за шубу
Женщине удалось отпугнуть афериста с помощью собаки
06 октября 2025, 08:15, ИА Амител
В Барнауле неизвестный мужчина попытался обмануть пожилую женщину, предлагая ей бесплатные вещи, однако затем стал требовать деньги. Это произошло, когда пенсионерка возвращалась домой с собакой, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказала внучка пенсионерки, незнакомец на улице начал настойчиво предлагать "бесплатные" подушки и шубу, утверждая, что ему "некуда их деть". Несмотря на отказы, мужчина сопровождал женщину до подъезда и поднялся с ней на этаж.
Ситуация изменилась, когда собака пенсионерки начала проявлять агрессию. В этот момент мошенник попросил "две пятерки" за "подарок", заметив: "Тебе же пенсию дали". Когда женщина ответила, что ее пенсия составляет 18 000 рублей, злоумышленник потребовал: "Ну так доставай гробовые" и начал выяснять, живет ли она одна.
Пенсионерке удалось отпугнуть мошенника с помощью собаки, которая громко лаяла и рычала.
«Если бы не собака, боюсь представить, что могло быть с моей бабушкой», – рассказала внучка женщины.
09:18:48 06-10-2025
Вот собака молодец