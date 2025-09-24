Пенсионерка из Рубцовска отдала мошенникам 150 тысяч рублей из-за "попавшего в ДТП внука"
После передачи денег связь с мошенниками прервалась
24 сентября 2025, 12:43, ИА Амител
В Рубцовске 82-летняя женщина лишилась 150 тысяч рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся ее внуком. Мужчина сообщил, что якобы стал виновником аварии и срочно нуждается в деньгах, чтобы избежать последствий.
«Спустя время женщине позвонил еще один злоумышленник, который представился следователем и подтвердил рассказ "внука". Он убедил потерпевшую передать 150 тысяч рублей через курьера», – отметили в ведомстве.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере.
Бабка знала, что деньги нужны на взятку следователям.
Значит надо бабку закрыть за попытку дачи взятки должностному лицу.
И осудить старуханку по всей строгости закона. Лет на десять в зиндан.