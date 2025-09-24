Пенсионерка из Рубцовска отдала мошенникам 150 тысяч рублей из-за "попавшего в ДТП внука"

После передачи денег связь с мошенниками прервалась

24 сентября 2025, 12:43, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске 82-летняя женщина лишилась 150 тысяч рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся ее внуком. Мужчина сообщил, что якобы стал виновником аварии и срочно нуждается в деньгах, чтобы избежать последствий.

«Спустя время женщине позвонил еще один злоумышленник, который представился следователем и подтвердил рассказ "внука". Он убедил потерпевшую передать 150 тысяч рублей через курьера», – отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере.

