Эксперты из Алтайского края обсудят пути повышения производительности труда в регионе

Специалисты примут участие в форуме "Технопром-2025" и поделятся опытом, а также узнают о передовых технологиях

28 августа 2025, 19:00, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: vectorjuice / ru.freepik.com

Делегация из Алтайского края примет участие в панельной сессии "Повышение производительности труда", которая проходит в четверг, 28 августа, в рамках XII Международного форума технологического развития "Технопром-2025". Важное событие соберет экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения эффективных методов и стратегий повышения производительности на разных уровнях экономики.

На мероприятии выступят ключевые спикеры в области повышения производительности труда. Они расскажут о текущих результатах и перспективах реализации федерального проекта "Производительность труда", который является частью национальной программы "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, в центре внимания вопросы, с которыми сталкиваются организации социальной сферы при повышении производительности, а также роль регионов в этой работе.

«Для нас участие в форуме – существенная возможность обменяться опытом и внедрить передовые технологии, способствующие устойчивому развитию экономики Алтайского края. Повышение производительности труда – ключ к росту конкурентоспособности предприятий региона», – сказал замначальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

Напомним, федпроект "Производительность труда" стал логичным продолжением одноименного нацпроекта, который реализовывали с 2019 по 2024 год. К 2030-му планируют вовлечь не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы. В этом направлении активную поддержку оказывает специализированная ИТ-платформа производительность.рф.

Заявки на участие в проекте принимают через сайт производительность.рф или по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.Как ранее сообщал amic.ru, с 23 по 25 сентября 2025 года в Белокурихе пройдет пятый слет тренеров и инструкторов по бережливому производству. Основная цель – повысить квалификацию специалистов, которые занимаются внедрением бережливых технологий на предприятиях. Участники улучшат свои знания в этой области и научатся эффективным методам обучения сотрудников, а также способам повышения их вовлеченности в процесс оптимизации рабочих процессов.



Фото: ru.freepik.com