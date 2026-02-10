Достоверно об этом до сих пор неизвестно. Согласно историческим фактам, на заре христианства было три человека по имени Валентин, которые мученической смертью погибли за веру.

Один из них умер в Карфагене с группой единоверцев. Второй в III веке был епископом Интерамны (сейчас это итальянский город Терни). Согласно житию, он прославился как целитель, который молитвой излечил юношу с поврежденной спиной. После того как весть об этом распространилась по всему Риму, в христианство обратилось много людей. Валентина принуждали отречься от веры, однако он отказался. Тогда его бросили в темницу, а затем казнили.

Третий Валентин также обращал людей в христианскую веру, в том числе он убедил в своей правоте императорского сановника Астерия. За это его арестовали, мучили и обезглавили.

В конце V века папа Геласий решил прославить нескольких мучеников. В их числе оказался некий Валентин, но какой именно – непонятно. При этом ни о каком покровительстве влюбленных речи не шло. Празднование памяти святого Валентина установили исключительно как почитание его мученичества. А в 1969 году, во время реформы римско-католического календаря святых, его и вовсе упразднили, потому что сведения о жизни Валентина противоречивы и недостоверны.