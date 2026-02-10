День святого Валентина. Что это за праздник и при чем тут вообще любовь
Рассказываем, кто такой святой Валентин и почему его почитают влюбленные
10 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В Россию этот праздник пришел еще в 1990-е годы, однако по-прежнему вызывает споры: кто-то в этот день дарит своим любимым милые подарки, а некоторые считают торжество чужим и навязанным маркетологами.
Что известно о святом Валентине и как он связан с влюбленными — в материале amic.ru.
Кто такой святой Валентин, которого почитают влюбленные?
Достоверно об этом до сих пор неизвестно. Согласно историческим фактам, на заре христианства было три человека по имени Валентин, которые мученической смертью погибли за веру.
Один из них умер в Карфагене с группой единоверцев. Второй в III веке был епископом Интерамны (сейчас это итальянский город Терни). Согласно житию, он прославился как целитель, который молитвой излечил юношу с поврежденной спиной. После того как весть об этом распространилась по всему Риму, в христианство обратилось много людей. Валентина принуждали отречься от веры, однако он отказался. Тогда его бросили в темницу, а затем казнили.
Третий Валентин также обращал людей в христианскую веру, в том числе он убедил в своей правоте императорского сановника Астерия. За это его арестовали, мучили и обезглавили.
В конце V века папа Геласий решил прославить нескольких мучеников. В их числе оказался некий Валентин, но какой именно – непонятно. При этом ни о каком покровительстве влюбленных речи не шло. Празднование памяти святого Валентина установили исключительно как почитание его мученичества. А в 1969 году, во время реформы римско-католического календаря святых, его и вовсе упразднили, потому что сведения о жизни Валентина противоречивы и недостоверны.
А почему святого Валентина считают покровителем влюбленных?
Это просто романтическая легенда, которая, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью. У нее есть множество вариаций.
Согласно одной из них, жестокий римский император Клавдий II запретил воинам жениться. Он считал, что хорошо воевать может только одинокий человек, у которого нет жены и детей. В то время святой Валентин был полевым врачом и священником. Он сочувствовал несчастным влюбленным и тайно, по ночам, венчал их. Когда власти узнали об этом, Валентина посадили в тюрьму и приговорили к казни. В темнице священник познакомился с дочерью надзирателя и влюбился в нее. Перед смертью он написал ей письмо с признанием, но девушка прочитала его только после казни, 14 февраля.
Другая легенда гласит, что римский патриций Валентин был тайным христианином и обращал своих слуг в новую веру. Однажды он повенчал одну пару по христианским традициям. Когда об этом стало известно, всех троих задержала стража. Валентин смог избежать смерти, но его слугам не повезло. Чтобы ободрить обреченных единоверцев, Валентин написал им письма в виде красных сердец, которые якобы означали христианскую любовь. Эти послания взялась передать слепая девочка, но Валентин решил прийти в темницу сам. Он уговорил стражу отпустить слуг взамен на его жизнь. Перед смертью Валентин написал письмо той самой девочке. После получения записки она прозрела и стала красавицей.
Есть и другие вариации жития святого Валентина. Историки предполагают, что они появились благодаря романтической литературе средневековья. Именно в ней святой Валентин и обрел имидж покровителя влюбленных.
Тогда как возник День святого Валентина?
По одной из версий, 14 февраля в Древнем Риме отмечали языческий праздник Луперкалии — день очищения и плодородия в честь бога Луперка. Церковь не одобряла это торжество и хотела заменить на христианское. Тогда в V веке римский папа Геласий объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
Как сейчас в мире отмечают День святого Валентина?
В разных странах с этим праздником связаны свои традиции. Например, в Японии 14 февраля влюбленные дарят друг другу сладости. У французов в День всех влюбленных принято дарить драгоценности, а в Дании — посылать друг другу засушенные белые цветы. В Великобритании незамужние девушки в этот день встают до восхода солнца и смотрят в окно на прохожих. Считается, что первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен.
Считается, что в Западной Европе праздник стали широко отмечать только с XIII столетия, в США — в XVIII веке. В Россию праздник с традицией дарить валентинки — открытки в виде сердец — и подарки любимому человеку пришел в 90-е годы XX века, однако толком не прижился. Практически каждый год перед 14 февраля россияне выступают с идеями отменить этот "чужой" праздник.
А в России есть свой День влюбленных?
Да. У нас ответом западному Дню святого Валентина стал День семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В старости Петр и Феврония приняли монашество и умерли в один день, а спустя 300 лет их причислили к лику святых. В 2008 году День семьи, любви и верности утвердили как государственный праздник.
09:58:50 10-02-2026
Грешно солдатам жениться друг на друге. У нас такое под запретом.
10:02:19 10-02-2026
Для меня это праздник символ духовного упадка 90ых, когда любое западное воспринималось как единственное правильное. Что бы признаться в любви не надо ждать определенного дня, это можно сделать в любой момент без повода.
10:58:37 10-02-2026
Гость (09:58:50 10-02-2026) Грешно солдатам жениться друг на друге. У нас такое под запр...
События в конце мая прошлого года говорят, что вы плохо информированы 🤣