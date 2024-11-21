Депутат АКЗС Белоусова оценила проведенную над генпланом Барнаула работу
В проект не только внесли ряд новых решений, но и сохранили ранее принятые
21 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
В Барнауле продолжают обсуждать изменения в генплане города. По словам зампреда комитета краевого Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ксении Белоусовой, над проектом провели большую комплексную работу. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Сбор мнений и предложений, а также их изучение, анализ и обсуждение велись больше года. Как член рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования Белоусова отмечает следующие положительные моменты проведенной работы:
- проект предусматривает перспективное развитие новых территорий (земель в стороне аэропорта, правого берега Оби), а также реновацию существующих городских территорий, например, Потока;
- большое внимание в генплане уделяют проработке городской транспортной сети и выделению территорий для размещения новых промышленных площадок;
- особое внимание разработчики уделили сохранению зеленого каркаса города и созданию новых зеленых зон.
При этом проект сохранил ряд ранее принятых перспективных решений.
"В целом мы все должны понимать, что генплан – это документ перспективного развития, который определяет основные возможные векторы развития города не на один год. В нем невозможно учесть все существующие в моменте пожелания и предложения. Но с основной своей целью, я полагаю, представленный для обсуждения проект справился: определены именно те направления, которые могут быть использованы для комплексного развития нашего города, а также создания комфортных и благоприятных условий проживания граждан", – отметила Ксения Белоусова.
В дальнейшем детализацию генплана проработают на уровне правил землепользования и застройки, а также документации по планировке территории.
10:30:48 21-11-2024
"генплан – это документ перспективного развития, который определяет основные возможные векторы развития города не на один год".
Именно этого наши разработчики и не понимают. Нужно учиться на чужих ошибках. Зачем вы идёте путем, который другие прошли 50-80 лет назад и давно отказались от него! Зачем? Зачем вы лепите безжизненные пространства, почему вам не хватает земли в самой большой стране мира с очень низким числом населения, которое сокращается. Не можете сами, пригласите тех кто может.
10:36:24 21-11-2024
Реновация потока - серьезно дом сухова долгострой только приняли в эксплуатацию - что то снесли и вме на этом - нельзя так обманывать
10:39:07 21-11-2024
Одни обещания - поток просто кинули
10:48:02 21-11-2024
Что за тайна за 7 печатями электронная версия плана?! Боятся, что большое количество людей увидят!? Выставки не информативны, без лупы и знания картографии не разобраться.
11:31:38 21-11-2024
особое внимание разработчики уделили сохранению зеленого каркаса города и созданию новых зеленых зон.
Смешно.
11:44:38 21-11-2024
Ну ведь можно снять архитектора - этот не владеет обстановкой .Ведется опять точечная застройка среди трущеб.
11:48:05 21-11-2024
для Гость 10:48:02 21-11-2024
Ну почему же? все в публичном доступе на сайте администрации https://ksar.barnaul-adm.ru/ekspozits-obob-2024
11:50:54 21-11-2024
Денег на осуществление этих планов нет... И не будет..
12:34:54 21-11-2024
Вы заметили какими формами пользуются чиновники? возможно появятся , по возможности, и многие другие неопределённые информативные моменты. Ни чего определенного куда вывезет там и будем.
13:21:37 21-11-2024
Ещё сильнее значит изуродуют город.хотя кажется дальше не куда
15:34:22 21-11-2024
Генплан ещё не приняли, а за старым мостом уже отсыпали площадку под строительство. Это как понимать?🙄
19:37:53 21-11-2024
Куда отходы жизнедеятельности с правого берега? В Обь??? Как Леруа.