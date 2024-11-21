Депутат АКЗС Белоусова оценила проведенную над генпланом Барнаула работу

В проект не только внесли ряд новых решений, но и сохранили ранее принятые

21 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Генплан краевой столицы / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжают обсуждать изменения в генплане города. По словам зампреда комитета краевого Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ксении Белоусовой, над проектом провели большую комплексную работу. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Сбор мнений и предложений, а также их изучение, анализ и обсуждение велись больше года. Как член рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования Белоусова отмечает следующие положительные моменты проведенной работы:

проект предусматривает перспективное развитие новых территорий (земель в стороне аэропорта, правого берега Оби), а также реновацию существующих городских территорий, например, Потока;

большое внимание в генплане уделяют проработке городской транспортной сети и выделению территорий для размещения новых промышленных площадок;

особое внимание разработчики уделили сохранению зеленого каркаса города и созданию новых зеленых зон.

При этом проект сохранил ряд ранее принятых перспективных решений.

"В целом мы все должны понимать, что генплан – это документ перспективного развития, который определяет основные возможные векторы развития города не на один год. В нем невозможно учесть все существующие в моменте пожелания и предложения. Но с основной своей целью, я полагаю, представленный для обсуждения проект справился: определены именно те направления, которые могут быть использованы для комплексного развития нашего города, а также создания комфортных и благоприятных условий проживания граждан", – отметила Ксения Белоусова.

В дальнейшем детализацию генплана проработают на уровне правил землепользования и застройки, а также документации по планировке территории.