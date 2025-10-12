Депутат Алексей Кулеш: на воскресенье поиски семьи Усольцевых будут остановлены
Спасательная операция будет возобновлена после схода снега
12 октября 2025, 14:31, ИА Амител
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут быть временно приостановлены. Об этом сообщил депутат Алексей Кулеш.
По его словам, спасательная операция будет возобновлена после схода снега, чтобы не подвергать риску жизни участников поисков. В то же время представители поискового отряда "ЛизаАлерт" заявили, что полностью прекращать работу не планируют – с завтрашнего дня на маршруты будут выходить только подготовленные добровольцы.
В региональном управлении МЧС продолжают информировать о ходе поисков. О решении приостановить операцию официальных сообщений от ведомства пока не поступало.
15:26:55 12-10-2025
А причем тут депутат ?
Он лицо официальное?
Чего командует? - по какому праву?
17:44:53 12-10-2025
Не могли они кйти далеко сребенком на плечах. Не идиоты же они, идти куда то вглубь или в расщелины скал .Если бы были в двоем другое дело.
17:48:50 12-10-2025
а к весне и не найдут даже останков, ту звери все съедят
07:49:43 13-10-2025
Спасательная? Нечего там спасать уже.