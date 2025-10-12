НОВОСТИОбщество

Депутат Алексей Кулеш: на воскресенье поиски семьи Усольцевых будут остановлены

Спасательная операция будет возобновлена после схода снега

12 октября 2025, 14:31, ИА Амител

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут быть временно приостановлены. Об этом сообщил депутат Алексей Кулеш.

По его словам, спасательная операция будет возобновлена после схода снега, чтобы не подвергать риску жизни участников поисков. В то же время представители поискового отряда "ЛизаАлерт" заявили, что полностью прекращать работу не планируют – с завтрашнего дня на маршруты будут выходить только подготовленные добровольцы.

В региональном управлении МЧС продолжают информировать о ходе поисков. О решении приостановить операцию официальных сообщений от ведомства пока не поступало.

пропал человек Красноярский край

Комментарии 4


Олег

15:26:55 12-10-2025

А причем тут депутат ?
Он лицо официальное?
Чего командует? - по какому праву?

  


Гость

17:44:53 12-10-2025

Не могли они кйти далеко сребенком на плечах. Не идиоты же они, идти куда то вглубь или в расщелины скал .Если бы были в двоем другое дело.

  


Гость

17:48:50 12-10-2025

а к весне и не найдут даже останков, ту звери все съедят

  


Гость

07:49:43 13-10-2025

Спасательная? Нечего там спасать уже.

  

