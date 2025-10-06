СМИ: найти живой семью, пропавшую в Красноярском крае, почти невозможно

Ситуацию осложняют снег и ночные заморозки

06 октября 2025, 13:05, ИА Амител

Шансов найти живой семью, которая пропала в Красноярском крае, почти нет. Ночью температура опускается до -5 градусов, в регионе выпал снег, а с момента пропажи прошла уже неделя. Об этом сообщает Baza.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно, на связь семья не выходит. Последний сигнал их телефонов зафиксировали возле самой горы.

К поискам подключили сотрудников уголовного розыска. Они уже просмотрели камеры и опросили свидетелей, сейчас проверяют все возможные маршруты. Однако никаких следов семьи пока не обнаружили.

Сейчас в районе поисков выпал мокрый снег, что осложняет ситуацию. Техника вязнет, а температура воздуха продолжает падать.

Напомним, пропавшую семью ищут 249 человек и 40 единиц техники. За сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км. По данным источников, ушедшие в поход красноярцы хотели переночевать в домике-куполе с баней на Минской петле. Там полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура. Успели ли они добраться до запланированного места ночевки, все еще неизвестно.

Одна из основных версий пропажи семьи – нападение диких зверей. Следствие не исключает, что у мужчины могли начаться проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительной информации, у пропавших туристов не было палатки.