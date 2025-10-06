СМИ: найти живой семью, пропавшую в Красноярском крае, почти невозможно
Ситуацию осложняют снег и ночные заморозки
06 октября 2025, 13:05, ИА Амител
Шансов найти живой семью, которая пропала в Красноярском крае, почти нет. Ночью температура опускается до -5 градусов, в регионе выпал снег, а с момента пропажи прошла уже неделя. Об этом сообщает Baza.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно, на связь семья не выходит. Последний сигнал их телефонов зафиксировали возле самой горы.
К поискам подключили сотрудников уголовного розыска. Они уже просмотрели камеры и опросили свидетелей, сейчас проверяют все возможные маршруты. Однако никаких следов семьи пока не обнаружили.
Сейчас в районе поисков выпал мокрый снег, что осложняет ситуацию. Техника вязнет, а температура воздуха продолжает падать.
Напомним, пропавшую семью ищут 249 человек и 40 единиц техники. За сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км. По данным источников, ушедшие в поход красноярцы хотели переночевать в домике-куполе с баней на Минской петле. Там полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура. Успели ли они добраться до запланированного места ночевки, все еще неизвестно.
Одна из основных версий пропажи семьи – нападение диких зверей. Следствие не исключает, что у мужчины могли начаться проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительной информации, у пропавших туристов не было палатки.
13:12:08 06-10-2025
Так до этого дома купола добрались добровольцы или нет? Или не знают где он?
13:33:03 06-10-2025
В наше время заблудиться в лесу невозможно
На 2ГИС скачайте карту своего края или облсть куда попёрли.
Всё работает без интернета, по GSM
Этому со школы нужно учить детей, а дети своих бабушек и дедушек.
13:39:12 06-10-2025
Гость (13:33:03 06-10-2025) В наше время заблудиться в лесу невозможноНа 2ГИС скачай... Может все таки по GPS?
13:53:24 06-10-2025
Гость (13:39:12 06-10-2025) Может все таки по GPS?... Да
13:43:17 06-10-2025
1. Не GSP, а GPS/Глонасс/BeiDo
2. Заплутать с навигацией в лесу проще простого
3. Системы навигации очень быстро высаживают батареи, люди просто могли быть не готовы к такому повороту
И ещё с десяток причин, вроде осадков, паники, погодных условий и прочее, что разобьёт ваше "невозможно" в пух и прах.
13:58:00 06-10-2025
папа с мамой видимо примерили на себя образ знатных выживальщиков, и на смотрелись тиктоков, как из подножного корма в дикой тайге выживают, а вокруг белочки, зайчик и бемби - все в помощь.
ребенка жалко - заложник родительского киселем в башке
14:00:38 06-10-2025
Гость (13:39:12 06-10-2025) Может все таки по GPS?... Вот такой идет потом в поход с телефоном, и теряется.
15:40:36 06-10-2025
Гость (14:00:38 06-10-2025) Вот такой идет потом в поход с телефоном, и теряется.... Для походов есть специальные туристические навигаторы - с длительной автономной работой, противоударные, холодоустойчивые, водонепроницаемые.
17:35:07 06-10-2025
Гость (15:40:36 06-10-2025) Для походов есть специальные туристические навигаторы - с дл... И неподъёмные в цене
14:01:36 06-10-2025
Очень жаль, но надежда остается. Тут не только погодные условия, но и дикие звери.
15:58:36 06-10-2025
Тащить в тайгу 5-летнего ребенка практически зимой ... ну это идея не совсем здравая, если по-другому не назвать.
16:12:45 06-10-2025
кто-нибудь объясните мне смысл этих "походов"
Идти-идти, чтобы что? дальше что? дошли, переночевали, пошли назад. Смысл в чем был? ПЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА! уму непостижимо
17:38:53 06-10-2025
Гость (16:12:45 06-10-2025) кто-нибудь объясните мне смысл этих "походов"Идти-идти, ... Процитирую Красную Шапочку:
"Но, конечно, но, конечно,
Если ты такой ленивый,
Если ты такой пугливый,
Сиди дома, не гуляй.
Ни к чему тебе дороги,
Косогоры, горы, горы,
Буераки, реки, раки.
Руки, ноги береги!"
16:30:48 06-10-2025
Но спасать этих дурачков надо все равно. По земле не можете, ищите с воздуха .