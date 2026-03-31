Депутат анонсировал расширение списка патриотических песен для школьников

Депутат Сергей Колунов заявил, что работу по актуализации списка продолжат при участии экспертов и родителей

31 марта 2026, 10:33, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен. Соответствующую работу продолжат при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.

С 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой класс изучают патриотические песни. В сборник вошло 37 произведений. По словам парламентария, нововведение уже доказало свою востребованность.

«Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника. Отвечаю — работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать», — сказал Колунов.

Расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание и стимулировать интерес к произведениям отечественных авторов и исполнителей.

Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников.

В перечень вошли "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" и "Флаг моего государства" Дениса Майданова, а также композиции группы "Любэ" — "Многая лета русской земле", "А река течет", "Конь" и другие.