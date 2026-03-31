Депутат анонсировал расширение списка патриотических песен для школьников
Депутат Сергей Колунов заявил, что работу по актуализации списка продолжат при участии экспертов и родителей
31 марта 2026, 10:33, ИА Амител
Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен. Соответствующую работу продолжат при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.
С 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой класс изучают патриотические песни. В сборник вошло 37 произведений. По словам парламентария, нововведение уже доказало свою востребованность.
«Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника. Отвечаю — работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать», — сказал Колунов.
Расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание и стимулировать интерес к произведениям отечественных авторов и исполнителей.
Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников.
В перечень вошли "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" и "Флаг моего государства" Дениса Майданова, а также композиции группы "Любэ" — "Многая лета русской земле", "А река течет", "Конь" и другие.
10:38:45 31-03-2026
Лучшая пропаганда патриотизма это когда в стране всё нормально, люди живут а не прозябают. Это как раз зависит в том числе и от депутатов. А песни , конечно, нужны, но ими сыт не будешь и от пения ещё никто не стал патриотом.
10:43:39 31-03-2026
гость (10:38:45 31-03-2026) Лучшая пропаганда патриотизма это когда в стране всё нормал... Так зато делать ничего не надо, и деньги тратить на плебс не придется. Зато самому можно их получить за правильную инициативу. Сплошной профит.
11:14:56 31-03-2026
Это как в СССР в школе прогандийские песни, а по всей стране корупция, даже директору школы надо занести чтобы, хорошие оценки ребенку поставили, ложь и двойные стандарты.
14:16:48 31-03-2026
Гость (11:14:56 31-03-2026) Это как в СССР в школе прогандийские песни, а по всей стране... Мне в СССР ставили хорошие оценки, никому ничего не заносил.
Еще на истории рассказывали про царей и попов.
И на стене школы мозаикой был написан лозунг, сейчас такое нельзя говорить.
11:20:57 31-03-2026
А занозушка где?
11:24:15 31-03-2026
Суровые годы уходят борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят - они будут тоже трудны. (с)
12:17:48 31-03-2026
Гость (11:24:15 31-03-2026) Суровые годы уходят борьбы за свободу страны,За ними дру... Ну это мы сами будем петь перед началом 14 часового рабочего дня))
19:18:18 31-03-2026
Широка страна моя родная Много в ней лесов, полей и рек Я другой такой страны не знаю Где так вольно дышит человек