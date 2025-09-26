НОВОСТИОбщество

Депутат Аршинова: Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг

Она назвала смерть Тиграна Кеосаяна невосполнимой утратой

26 сентября 2025, 19:18, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Депутат Госдумы Алена Аршинова назвала смерть режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна невосполнимой утратой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран», – сказала Аршинова.

Она напомнила, что Кеосаян был идейным вдохновителем и президентом кинофестиваля "Евразия – кинофест".

«Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно», – отметила депутат.

О кончине Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

