Чем был болен известный телеведущий Тигран Кеосаян?

От чего умер Тигран Кеосаян?

26 сентября 2025, 18:43, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Телеведущий и кинорежиссер Тигран Кеосаян умер в Москве в возрасте 59 лет. О его кончине сообщила супруга – главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Кеосаян долгое время страдал от сердечных заболеваний. В январе 2025 года пережил клиническую смерть и находился в коме.

Проблемы с сердцем у режиссера начались еще в 2008 году, когда он перенес острый инфаркт. В 2010 году ему провели аортокоронарное стентирование после повторного сердечного приступа.

Трагическое событие произошло на фоне болезни самой Симоньян – в сентябре 2025 года журналистка сообщила, что борется с онкологическим заболеванием и перенесла операцию.