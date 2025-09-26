НОВОСТИОбщество

Депутат Драпеко: режиссер Кеосаян своим творчеством вошел в каждый дом

Она выразила соболезнования в связи со смертью режиссера

26 сентября 2025, 19:24, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия – За правду") выразила соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ее слова приводит РИА Новости.

«Искренне соболезную Маргарите Симоньян, семье и всем, кто любит Тиграна. Это очень печальные известия! Мы все надеялись на его выздоровление, на то, что он выйдет из комы. Все надеялись, что все обойдется хорошо! Тигран для нас очень дорогой человек. Он замечательный режиссер, прекрасный ведущий, и, конечно, он как бы вошел в каждую семью, в каждый дом. Его все знали и все любили! Поэтому искренние соболезнования семье и всем, кто его близко знал», – сказала Драпеко.

О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:44:38 26-09-2025

мамой клянусь, к нам не заходил

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

22:21:11 26-09-2025

аналогично. а теперь и не узнаем...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:25:11 26-09-2025

Мусик (22:21:11 26-09-2025) аналогично. а теперь и не узнаем......
Ну и слава богу

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:04 26-09-2025

врёте всё.. не был он у нас

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:49 27-09-2025

- "Его все знали и все любили!"----------- Ко мне он никогда не заходил и я его .... Зачем эта драпенко говорит за всех?

  8 Нравится
Ответить
