Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия – За правду") выразила соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ее слова приводит РИА Новости.

«Искренне соболезную Маргарите Симоньян, семье и всем, кто любит Тиграна. Это очень печальные известия! Мы все надеялись на его выздоровление, на то, что он выйдет из комы. Все надеялись, что все обойдется хорошо! Тигран для нас очень дорогой человек. Он замечательный режиссер, прекрасный ведущий, и, конечно, он как бы вошел в каждую семью, в каждый дом. Его все знали и все любили! Поэтому искренние соболезнования семье и всем, кто его близко знал», – сказала Драпеко.