Да побольше! Какие специалисты хотят получать самую высокую зарплату на Алтае
Наиболее высокие ожидаемые заработные платы оказались у соискателей на топ-менеджерские должности
24 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае специалисты нескольких профессий рассчитывают на доходы в несколько раз выше медианных значений, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав резюме соискателей, открытые и обновленные за последние 30 дней.
«Текущая медиана заработной платы, на которую претендуют соискатели в Алтайском крае, составила 50 тысяч рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она не изменилась. При этом в ряде профессий местные работники рассчитывают на доходы в несколько раз выше медианных значений», – говорится в исследовании.
Более чем в три раза превышают медиану по региону ожидания кандидатов, претендующих на позиции руководителя отдела аналитики (180 тыс. рублей, что в 3,6 раза больше региональных показателей) и руководителя строительного проекта (170,3 тыс. рублей, в 3,4 раза больше).
Наиболее высокие ожидаемые зарплаты оказались и у других соискателей на топ-менеджерские должности:
- руководители группы разработки (170 тыс. рублей, в 3,4 раза выше рынка);
- операционные директора (163,8 тыс. рублей, в 3,3 раза выше);
- технические, коммерческие, генеральные, исполнительные директора, директора по информационным технологиям, главные инженеры проекта (по 150 тыс. рублей, в три раза выше);
- финансовые директора (130 тыс. рублей, в 2,6 раза выше);
- руководители проектов (118,3 тыс. рублей, в 2,4 раза выше).
Кроме руководителей, в топ-15 "дорогих" профессий попали системные аналитики (150 тыс. рублей, в три раза выше медианы ожидаемых зарплат по региону).
Рабочие специальности с наиболее высокими зарплатными ожиданиями возглавили геологи (150 тыс. рублей, в три раза выше рынка), прорабы (150 тыс. рублей, в три раза выше рынка), инженеры ПНР (110 тыс. рублей, в 2,2 раза выше рынка).
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался среди регионов с минимальными медианными зарплатами.
14:57:48 24-09-2025
А чо за чипсы на гифке?
15:16:26 24-09-2025
Гость (14:57:48 24-09-2025) А чо за чипсы на гифке?... ИИ бредит