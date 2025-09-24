Наиболее высокие ожидаемые заработные платы оказались у соискателей на топ-менеджерские должности

24 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае специалисты нескольких профессий рассчитывают на доходы в несколько раз выше медианных значений, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав резюме соискателей, открытые и обновленные за последние 30 дней.

«Текущая медиана заработной платы, на которую претендуют соискатели в Алтайском крае, составила 50 тысяч рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она не изменилась. При этом в ряде профессий местные работники рассчитывают на доходы в несколько раз выше медианных значений», – говорится в исследовании.

Более чем в три раза превышают медиану по региону ожидания кандидатов, претендующих на позиции руководителя отдела аналитики (180 тыс. рублей, что в 3,6 раза больше региональных показателей) и руководителя строительного проекта (170,3 тыс. рублей, в 3,4 раза больше).

Наиболее высокие ожидаемые зарплаты оказались и у других соискателей на топ-менеджерские должности:

руководители группы разработки (170 тыс. рублей, в 3,4 раза выше рынка);

операционные директора (163,8 тыс. рублей, в 3,3 раза выше);

технические, коммерческие, генеральные, исполнительные директора, директора по информационным технологиям, главные инженеры проекта (по 150 тыс. рублей, в три раза выше);

финансовые директора (130 тыс. рублей, в 2,6 раза выше);

руководители проектов (118,3 тыс. рублей, в 2,4 раза выше).

Кроме руководителей, в топ-15 "дорогих" профессий попали системные аналитики (150 тыс. рублей, в три раза выше медианы ожидаемых зарплат по региону).

Рабочие специальности с наиболее высокими зарплатными ожиданиями возглавили геологи (150 тыс. рублей, в три раза выше рынка), прорабы (150 тыс. рублей, в три раза выше рынка), инженеры ПНР (110 тыс. рублей, в 2,2 раза выше рынка).

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался среди регионов с минимальными медианными зарплатами.