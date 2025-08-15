Депутат Госдумы Бутина высказалась о предстоящем саммите Путина и Трампа

По ее мнению, после встречи российского и американского лидеров не стоит ожидать серьезных перемен

Встреча президентов РФ и США на Аляске может оказаться знаковой в отношениях между странами, однако чего-то революционного от нее ждать не стоит. Об этом заявила депутат Госдумы, уроженка Алтайского края Мария Бутина, сообщает ИА "Банкфакс".

По мнению парламентария, сейчас американский лидер Дональд Трамп старается решить вопрос по урегулированию украинского конфликта как можно скорее. Бутина считает, что такая поспешность может быть вызвана внутриполитической борьбой в самих США, а также давлением со стороны противостоящих Трампу демократов.

С ее слов, в дипломатическом процессе между Россией и США это лишь первый шаг. Следовательно, серьезных перемен после саммита Трампа и Путина ожидать не стоит.

«Не стоит возлагать на встречу Трампа и Владимира Владимировича Путина каких-либо завышенных ожиданий. Нужно понимать, что Трамп будет стараться буквально впопыхах решить вопрос. Он сейчас максимально накачивает информационную повестку. А против него, в свою очередь, играют демократы, чтобы не были достигнуты никакие договоренности. Тех людей, которые не желали бы долгосрочного урегулирования ситуации, очень много. Поэтому, я полагаю, эта встреча основополагающая и знаковая, но ждать от нее революционных преобразований не стоит. Все-таки дипломатия – процесс тихий и процесс долгий. Это только первая точка, но, безусловно, хороший знак», – цитирует "Банкфакс" депутата Госдумы.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:00 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.

Отметим, что в США уже прибыли журналисты кремлевского пула, а также представители делегации РФ.