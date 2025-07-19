НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая предложила заменить "человейники" малоэтажками

Нина Останина считает, что такая мера повысит рождаемость и сделает регионы более привлекательными для жизни

19 июля 2025, 20:25, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

В регионах нужно строить малоэтажные дома с развитой инфраструктурой вместо многоэтажных "человейников", заявила уроженка Алтайского края и глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, это повысит рождаемость и поможет развитию территорий.

"Вместо этих человейников ипотечных с "однушками" до восьми "квадратов", [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой. Мне кажется, тогда в том числе наши европейские территории будут более густо заселенными, станут рождаться дети. И никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере", – сказала она.

Ранее Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств в РФ и заявила о необходимости проработать вопрос создания таких площадок.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

20:52:39 19-07-2025

какая чушь...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:07 19-07-2025

Где же раньше были, в ипотеку все путинки разобрали

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

22:14:39 19-07-2025

Мысль здравая, но экономика не потянет..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

23:52:46 19-07-2025

И это правильно, приезжайте во Владикавказ, там нет жилых зданий выше 7 этажей, парковка в доступности и народ не агрессивный. Нужно брать пример, тем более треть земли на планете принадлежит нашей стране, но как то сложилось что стоит эта земля для простого местного населения Космических денег и это прискорбно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:11 20-07-2025

Как только появится у людей уверенность в завтрашнем дне,так и рождаемость повысится.Сейчас уверенности нет.Только цены поднимаются чуть ли не каждый месяц.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:48 20-07-2025

Гость (00:16:11 20-07-2025) Как только появится у людей уверенность в завтрашнем дне,так... В ВОВ какая была уверенность в завтрашнем дне? Нулевая. Рожать бросили? Нет. Рождаемость сократилась по понятным причинам, но рожать не перестали, как сейчас это происходит.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:09 20-07-2025

Гость (15:56:48 20-07-2025) В ВОВ какая была уверенность в завтрашнем дне? Нулевая. Рожа... Была уверенность не только в завтрашнем дне, но и в том, что коммунизм построят!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:26:15 20-07-2025

Что она несет…. Человек просто неадекватен. Ей не в Госдуме сидеть, ей лечение требуется.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

08:10:55 20-07-2025

Ход мыслей правильный, экономика не готова..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:02 20-07-2025

она права, но вот только стоимость вопроса для простого населения непосильна. Это вопрос классовый, где во главе угла стоит денюжка-прибыль, да и структура разделения населения не позволяет перераспределить деньги в пользу нуждающихся в таком жилье.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R

10:26:05 20-07-2025

Тут ведь у человека все на лице написано. Как она стала депутатом? Всякую ересь несет

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:27:33 20-07-2025

"...никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере..."
🤣
Все стремятся в Москву и Питер из-за того, что там малоэтажное строительство? Вовсе не потому, что все деньги со всей страны аккумулируются в этих двух городах?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:27:48 20-07-2025

А еще надо конное такси, репу вместо картошки и покрасить Кремль в зелёный цвет.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:48:02 20-07-2025

Олег (11:27:48 20-07-2025) А еще надо конное такси, репу вместо картошки и покрасить Кр... Кремль зачем в зелёный красить?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:24 20-07-2025

Да, нет у нашей молодежи мест для гужовки. Раньше было проще: ударные комсомольские стройки, целина,Бам -проживали общаком в бараках и палатках, было где выбрать женихов. А счас- тирнет, ватцап и живого чела не потрогаешь!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доктор Дикуль

12:49:52 20-07-2025

Несложно вывезти девушку из деревни но сложно вывести деревню из девушки. Так вот - с горожанам всё намного сложнее. Город из человека вывести практически невозможно. Даже Пол Пот этого не смог сделать.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:30 21-07-2025

надо алименты отменить, тогда и рождаемость повысится... Слышал в ВОВ и после так и было

  -7 Нравится
Ответить
