Депутат Госдумы с Алтая предложила заменить "человейники" малоэтажками
Нина Останина считает, что такая мера повысит рождаемость и сделает регионы более привлекательными для жизни
19 июля 2025, 20:25, ИА Амител
В регионах нужно строить малоэтажные дома с развитой инфраструктурой вместо многоэтажных "человейников", заявила уроженка Алтайского края и глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее слова приводит ТАСС.
По ее мнению, это повысит рождаемость и поможет развитию территорий.
"Вместо этих человейников ипотечных с "однушками" до восьми "квадратов", [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой. Мне кажется, тогда в том числе наши европейские территории будут более густо заселенными, станут рождаться дети. И никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере", – сказала она.
Ранее Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств в РФ и заявила о необходимости проработать вопрос создания таких площадок.
20:52:39 19-07-2025
какая чушь...
21:31:07 19-07-2025
Где же раньше были, в ипотеку все путинки разобрали
22:14:39 19-07-2025
Мысль здравая, но экономика не потянет..
23:52:46 19-07-2025
И это правильно, приезжайте во Владикавказ, там нет жилых зданий выше 7 этажей, парковка в доступности и народ не агрессивный. Нужно брать пример, тем более треть земли на планете принадлежит нашей стране, но как то сложилось что стоит эта земля для простого местного населения Космических денег и это прискорбно.
00:16:11 20-07-2025
Как только появится у людей уверенность в завтрашнем дне,так и рождаемость повысится.Сейчас уверенности нет.Только цены поднимаются чуть ли не каждый месяц.
15:56:48 20-07-2025
Гость (00:16:11 20-07-2025) Как только появится у людей уверенность в завтрашнем дне,так... В ВОВ какая была уверенность в завтрашнем дне? Нулевая. Рожать бросили? Нет. Рождаемость сократилась по понятным причинам, но рожать не перестали, как сейчас это происходит.
18:11:09 20-07-2025
Гость (15:56:48 20-07-2025) В ВОВ какая была уверенность в завтрашнем дне? Нулевая. Рожа... Была уверенность не только в завтрашнем дне, но и в том, что коммунизм построят!
06:26:15 20-07-2025
Что она несет…. Человек просто неадекватен. Ей не в Госдуме сидеть, ей лечение требуется.
08:10:55 20-07-2025
Ход мыслей правильный, экономика не готова..
08:27:02 20-07-2025
она права, но вот только стоимость вопроса для простого населения непосильна. Это вопрос классовый, где во главе угла стоит денюжка-прибыль, да и структура разделения населения не позволяет перераспределить деньги в пользу нуждающихся в таком жилье.
10:26:05 20-07-2025
Тут ведь у человека все на лице написано. Как она стала депутатом? Всякую ересь несет
11:27:33 20-07-2025
"...никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере..."
🤣
Все стремятся в Москву и Питер из-за того, что там малоэтажное строительство? Вовсе не потому, что все деньги со всей страны аккумулируются в этих двух городах?
11:27:48 20-07-2025
А еще надо конное такси, репу вместо картошки и покрасить Кремль в зелёный цвет.
19:48:02 20-07-2025
Олег (11:27:48 20-07-2025) А еще надо конное такси, репу вместо картошки и покрасить Кр... Кремль зачем в зелёный красить?
11:47:24 20-07-2025
Да, нет у нашей молодежи мест для гужовки. Раньше было проще: ударные комсомольские стройки, целина,Бам -проживали общаком в бараках и палатках, было где выбрать женихов. А счас- тирнет, ватцап и живого чела не потрогаешь!
12:49:52 20-07-2025
Несложно вывезти девушку из деревни но сложно вывести деревню из девушки. Так вот - с горожанам всё намного сложнее. Город из человека вывести практически невозможно. Даже Пол Пот этого не смог сделать.
09:54:30 21-07-2025
надо алименты отменить, тогда и рождаемость повысится... Слышал в ВОВ и после так и было