Депутат Госдумы с Алтая предложила заменить "человейники" малоэтажками

Нина Останина считает, что такая мера повысит рождаемость и сделает регионы более привлекательными для жизни

19 июля 2025, 20:25, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

В регионах нужно строить малоэтажные дома с развитой инфраструктурой вместо многоэтажных "человейников", заявила уроженка Алтайского края и глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, это повысит рождаемость и поможет развитию территорий.

"Вместо этих человейников ипотечных с "однушками" до восьми "квадратов", [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой. Мне кажется, тогда в том числе наши европейские территории будут более густо заселенными, станут рождаться дети. И никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере", – сказала она.

Ранее Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств в РФ и заявила о необходимости проработать вопрос создания таких площадок.