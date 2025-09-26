Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал кончину режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата», – заявил Нилов.