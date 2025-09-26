Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
О смерти Тиграна Кеосаяна сообщила его супруга Маргарита Симоньян
26 сентября 2025, 18:38, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов / Фото: ldpr.ru
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал кончину режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата», – заявил Нилов.
О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
- "Царство Небесное ему." -------- Еще один, не знает Бога, несет ахинею. Бог изгнал из своего Царства ангела Света, которого Дьяволом зовут и других чертей - демонов, которые устроили бунт в царстве. И что Бог должен вновь собирать кого попало? Эти черти, как и сам Дьявол вселяются в души людей и ведут себя по дьявольски и по чертовски, лента новостей каждый день пишет об таких, начиная от рядового и до самого главного.
так он умер то давно, сколько уже в коме был. с отеком мозга и прочим. странные