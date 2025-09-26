Депутат Хамитов заявил, что Кеосаян своим творчеством стремился сделать Россию сильнее
Хамитов подчеркнул, что Кеосаян был патриотом
26 сентября 2025, 19:06, ИА Амител
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Его слова приводит РИА Новости.
«Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе», – отметил парламентарий.
Хамитов подчеркнул, что Кеосаян был патриотом, любившим свою страну, внес значительный вклад в развитие телевидения и кино, смело поднимал острые вопросы и стремился к честному разговору с обществом.
«Мы потеряли человека с ярким характером и твердыми убеждениями. Память о нем останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны», – добавил депутат.
О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Хоть один бы пример как его творчество сделало Россию сильнее
22:26:56 26-09-2025
Гость (19:22:52 26-09-2025) Хоть один бы пример как его творчество сделало Россию сильне...
Люди видели его или его творчество по телевизору и сразу же выключали, тем самым делая себя морально сильнее и лучше чем прежде
11:20:58 27-09-2025
Sic semper tyrannis (22:26:56 26-09-2025) Люди видели его или его творчество по телевизору и сразу... За всех не говори. Вполне приличные фильмы, "Заяц над бездной" вообще шедевр. Но тебе же только тик-ток "заходит".
07:41:53 27-09-2025
- " Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе" ------------- Почему тогда Трамп назвал Россию бумажным тигром?
12:49:05 27-09-2025
Гость (07:41:53 27-09-2025) - " Его творчество и позиция всегда были направлены на то, ч... У него работа такая.