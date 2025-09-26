Хамитов подчеркнул, что Кеосаян был патриотом

26 сентября 2025, 19:06, ИА Амител

Фото: Youtube / @Vazhnye_razgovory

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Его слова приводит РИА Новости.

«Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе», – отметил парламентарий.

Хамитов подчеркнул, что Кеосаян был патриотом, любившим свою страну, внес значительный вклад в развитие телевидения и кино, смело поднимал острые вопросы и стремился к честному разговору с обществом.

«Мы потеряли человека с ярким характером и твердыми убеждениями. Память о нем останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны», – добавил депутат.

О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.